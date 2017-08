Una cirereta britànica per a l'ICL

L'ICL Manresa ha treballat amb paciència per tancar la plantilla del retorn a la LEB Or amb un jugador de nivell. I l'escollit, cinc dies després de l'inici de la pretemporada, és el britànic Ashley Hamilton, de 28 anys, amb passat a Espanya quan era jove, formació en una universitat americana i les dues últimes temporades, a la primera divisió grega.

Amb l'arribada de Hamilton, l'ICL es guarda un as a la màniga en forma de plaça d'extracomunitari. Un fet que podria obrir la porta del primer equip a Ahmed Kalaf. El pivot egipci podria completar una rotació interior amb els nouvinguts Jordi Trias i Javi Múgica, experimentats a la LEB Or; Hamilton i el jove congolès Jordan Sakho, que el tram final del curs passat va jugar amb el primer equip i que ahir ja marxava del seu país després de problemes burocràtics que li van impedir ser a Manresa per a l'inici de la pretemporada amb l'equip.

Hamilton és un jugador que, de jove, volien ubicar en la posició d'aler. Però amb el pas dels anys s'ha consolidat com un interior capaç de jugar per fora i amb capacitat rebotadora. Així el defineix Román Montañez, director esportiu de l'ICL: «És molt actiu, tant en defensa com en atac, i ens pot aportar molt; a més, té variants en el joc, i pot jugar tant des de fora cap a dins com al pal baix».

Nascut a Hamburg, Alemanya, Hamilton arriba a Manresa després de dues temporades al Lavrio, un equip de mitja taula de la primera divisió grega. Allà, en l'últim curs, ha fet una mitjana de 8,7 punts i 4,3 rebots.

Els millors anys de Hamilton com a professional, però, han estat a la segona divisió italiana: 15,1 punts i 8,3 rebots de mitjana al Reggio Calabria la temporada 2013-14, i 16,8 punts i 7,4 rebots a l'Olimpia Matera la campanya 2015, abans de marxar a Grècia.



Va coincidir amb Sandul

Una altra dada per calibrar el nivell de Hamilton és que la temporada 2014-15 va jugar al Chekarsky d'Ucraïna, amb el qual va fer 14,8 punts i 6,4 rebots per partit. Aquell mateix any, Maksym Sandul va fer 12,1 punts i 9,3 rebots de mitjana. Una producció que el va portar a fitxar per l'ICL.

A més d'Itàlia, Ucraïna i Grècia, Hamilton va tenir el petit periple d'un partit al Líban, per jugar-hi play-off. I també té experiència a Espanya: va jugar a la Lliga EBA amb el vinculat del Gran Canària i amb el Tenerife Vecindario, abans de marxar a l'NCAA. A la lliga universitària dels Estats Units va estar cinc anys a Loyola Marymount, on va fer 12,9 punts i 7,1 rebots de mitjana el seu darrer curs, abans de fer-se professional.