La Policia i la Guàrdia Civil surten de les seves bases

Els milers d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que es troben a Catalunya per l'1 d'octubre ja han sortit de les seves bases i s'estan desplegant per tot el territori català abans que a les 9:00 hores s'obri la jornada de votació del referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional.

Segons han informat a Efe fonts governamentals, els agents han deixat les seves bases i es dirigeixen a diferents punts de Catalunya.

En total, segons el govern central al voltant de 12.000 efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es troben mobilitzats a Catalunya de cara al referèndum convocat pel Govern català i que ja ha garantit que es farà, amb les urnes que han arribat als punts de votació i un cens universal que permetrà que es pugui votar des de qualsevol col·legi electoral.

Mentrestant, patrulles dels Mossos d'Esquadra que acudeixen als centres de votació de l'1-O amb l'ordre judicial de tancar-los es limiten a aixecar acta sobre les concentracions de persones des de primera hora i se'n van entre aplaudiments dels allà congregats.

En nombrosos centres de votació es concentren des de primera hora del matí centenars de persones per impedir el seu tancament i ja hi ha urnes i paperetes per a la votació de l'1-O en alguns locals.