L'Ajuntament de Berga requerirà a Inberga Tur la revisió del funicular de Queralt

L'Ajuntament de Berga demanarà a l'administrador concursal de la societat Inberta Tur una actuació per a la revisió i el manteniment del funicular de Queralt. El ple d'aquest divendres ha d'aprovar aquesta proposta perquè els concessionaris de l'hostatgeria de Queralt realitzin les obres de manteniment que requereix la normativa de funiculars. D'aquesta manera ho ha explicat el regidor Oriol Camps durant la roda de premsa prèvia del ple. Segons ha detallat, es tracta d'una actuació que cal realitzar per garantir un correcte funcionament del funicular, tot i que no es tracta de cap actuació d'urgència,

Camps ha relatat que en el cas que l'administrador concursal d'Inberga Tur no respongui per a fer l'actuació, l'ajuntament ho hauria d'assumir de manera subsidiària tal i com ha fet en la resta d'intervencions dutes a terme al funicular. Segons el regidor, es tracta de la revisió dels elements mecànics més importants que s'hi ha realitzat fins al moment i que suposarà que l'aparell deixi de funcionar durant un temps un cop s'iniciín les actuacions.

Al mateix ple, també s'ha d'aprovar la desestimació del recurs presentat per Inberga Tur pel requeriment de reparació i manteniment de l'ascensor que va realitzar el govern berguedà, a través d'un decret i de manera subsidiària, per arranjar, de manera urgent, el funicular.

La sessió d'aquest vespre també aprovarà un acord entre la propietat de l'edifici número 4 de la plaça del Doctor Saló per aturar un litigi urbanístic desencadenat des del 2010 i que suposa que el consistori passi a ser propietari d'aquest edifici i del seu terreny. L'acord s'ha realitzat pel valor de 325.000 euros que el consistori berguedà pagarà en un termini de sis anys. Aquest edifici, situat entre les escales de la Ribera i les escales de la presó, d'accés a la plaça Doctor Saló, passarà a ser de titularitat municipal i se suma a la resta d'edificis contigus que ja són del consistori. D'aquesta manera, ha avançat Camps, s'aplana el camí per a la futura construcció del museu de la Patum en el cas que es decideixi tirar endavant el projecte en aquest emplaçament. Camps ha assegurat que s'ha treballat molt per arribar a aquest acord i evitar tenir un nou procés judicial obert des del consistori.