Les ADF posen el territori a la vista amb 12 càmeres de vigilància

Les dotze càmeres de vigilància que actualment hi ha instal·lades en diferents indrets del Bages i el Moianès han permès, aquest estiu, facilitar les tasques de guaita que fan les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del territori. Tot i que en la seva primera campanya de funcionament no han estat clau en la detecció dels incendis que hi ha hagut a les nostres comarques, sí que han contribuït a fer-ne el seguiment i veure'n l'evolució. Les agrupacions que disposen d'aquestes càmeres en fan una valoració m0lt positiva i ja n'hi ha més d'interessades a instal·lar-ne a la seva zona d'influència.

L'ADF Quercus, que agrupa els voluntaris dels municipis de Sant Feliu Sasserra, Avinyó, Santa Maria d'Oló i l'Estany, va ser la pionera a la Catalunya Central a instal·lar càmeres de vigilància al bosc per detectar columnes de fum i actuar amb rapidesa. En concret, l'agrupació en va col·locar dues, el mes de febrer passat, al serrat de les Forques de Sant Feliu, que permeten controlar tot el territori d'aquest municipi, bona part del de Santa Maria d'Oló i un tros del d'Avinyó. Santi Montsech, de l'ADF Quercus, explica que l'incendi d'aquest estiu a Avinyó no es va detectar des de les càmeres perquè es va iniciar darrere d'un turó i a peu de carretera, per la qual cosa «qui va donar l'avís van ser les persones que passaven per allà». En cas que l'incendi es produeixi al mig del bosc, en una zona de poca afluència, és molt més probable que es pugui detectar a través de les càmeres. Tot i així, assegura que el seguiment del foc que es va poder fer des de la plataforma per on es veuen les càmeres «va ser bestial» i «hi va haver un moment que hi havia 800 persones connectades». Això va permetre «veure com evolucionava».

A les càmeres de Sant Feliu s'hi han de sumar les tres que hi ha instal·lades a Calders i 7 més a la zona de Castelltallat. El president del l'ADF Amics del Bosc Bages-Anoia, Pere Fons, també valora «molt positivament» la iniciativa ja que «una o dues persones soles poden tenir un control del territori impossible de tenir sense les càmeres». L'agrupació va instal·lar, el mes de juny, 7 dispositius «i en paral·lel vam disposar d'un nou vehicle lleuger», que permet una actuació ràpida en cas de detectar un incendi.

Tot i que «afortunadament» no s'ha hagut d'avisar de cap foc, diu Fons, les càmeres «ens han permès tenir un visió del territori que és molt efectiva». L'ADF Amics del Bosc, que aquest estiu ha tingut una persona durant un mes i mig mirant les càmeres cada tarda, està acabant de tramitar la instal·lació de tres dispositius més amb els quals abastarà les 18.000 hectàrees de zona forestal de la seva àrea, que agrupa els municipis d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu i Sant Pere Sallavinera.

Santi Montsech remarca que les càmeres «són un sistema molt profitós i que té molts avantatges». Per aquest motiu, assegura que ja hi ha més agrupacions del Bages i el Moianès que s'han interessat per instal·lar-ne. En aquest sentit, apunta que, quan el sistema es vagi estenent a diferents punts, la Federació d'ADF del Bages i el Moianès podria tenir «una persona fixa mirant les càmeres». Fins ara, la federació ja s'ha encarregat de centralitzar les diferents càmeres de videovigilància que hi ha instal·lades al territori per controlar el bosc en la plataforma de visualització i gestió Vigilant.cat, finançada a través del Consell Comarcal del Bages.

La plataforma permet a tothom veure les càmeres des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. Els usuaris en general poden veure una foto, que s'actualitza cada pocs minuts, mentre que les ADF i els cossos de seguretat tenen accés a les càmeres en directe i poden aplicar-hi zoom.

D'aquesta manera, les càmeres de vigilància permeten veure a l'instant una perspectiva del territori. A banda de ser una eina eficaç per controlar el terreny i detectar amb rapidesa possibles incendis, aquests dispositius ofereixen una visió del terreny inèdita fins ara que és consultable per tothom des del qualsevol dispositiu mòbil connectat a Internet. Així, les ADF posen el territori a la vista.