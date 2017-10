Manresa convoca la segona edició del premi per a projectes emprenedors

CaixaBank, el Cedem de l'Ajuntament de Manresa, l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori (Gest!), la Fundació Universitària del Bages (FUB) i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) han signat el conveni de col·laboració per a la convocatòria de la segona edició del Premi Projectes empresarials i Foment a l'emprenedoria. L'acte de signatura va tenir lloc aquest dimecres a l'Ajuntament de Manresa amb la presència de l'alcalde, Valentí Ju-nyent; la regidora d'Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz; i representants de les institucions que hi participen.

El premi consistirà en l'entrega al projecte empresarial guanyador de 5.000 euros, que seran aportats per CaixaBank. Són, per tant, 500 euros més que en la primera edició del premi, convocada l'any passat. A més del guardó en metàl·lic, Caixabank es compromet a estudiar la possibilitat del seu finançament a tots els projectes presentats que obtinguin una puntuació final mínima de 60 punts.

Els projectes presentats seran avaluats per un tribunal format per les entitats participants. L'avaluació es farà analitzant i puntuant els conceptes desenvolupats i consensuats per les entitats organitzadores: titularitat i antecedents (puntuació màxima: 30 punts); finalitat, viabilitat i credibilitat (30 punts); i la capacitat de generació de recursos (40 punts). La puntuació final obtinguda per cada projecte serà la mitjana de les puntuacions presentades per les cinc entitats avaluadores.

Al concurs es podran presentar tot tipus de projectes, tant de nova creació com en funcionament. La titularitat dels mateixos podrà ser tant de persones físiques com de qualsevol tipus de persones jurídiques. El termini de presentació de sol·licituds és el 30 de novembre del 2017. Per participar al concurs cal presentar un pla d'empresa; el balanç i compte d'explotació real; un document signat autoritzant la consulta per: Cirbe, Rai i Asnef; i una autorització a les entitats avaluadores a la consulta de la documentació aportada. Les sol·licituds s'han de presentar a qualsevol oficina de CaixaBank del Bages.

Tant Gest!, com Cedem, la Fub i l'Epsem es comprometen a assessorar i acompanyar els projectes que es considerin viables per tal de fomentar l'esperit emprenedor i generar nous llocs de treball, segons figura a les bases del concurs, que es poden consultar a www.gestcat.cat. Per a més informació també es pot contactar trucant al telèfon 93 878 76 25 o per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o a la pàgina web www.manresa.cat/cedem.

La primera edició del premi, que es va convocar l'any passat, va tenir com a guanyadors al servei on-line per als amants de la bicicleta Core Bicycle i la cooperativa Fent País, que es van repartir el guardó. En total, van participar a la primera edició 14 projectes, dels quals quatre van ser finalistes (a més de Core Bicycle i Fent País, ho van ser L'hotelet i l'eina per a la recepció de vehicles als tallers Cloud Active Reception.