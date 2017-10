Orgué és cinquena a la cursa vertical prèvia a la prova gran

La corredora igualadina establerta a l'Alt Urgell Laura Orgué pot ser avui campiona del món de skyrace si finalitza almenys segona la cursa de llarga distància de la Limone Extreme, que es disputa al nord d'Itàlia. Abans, però, va disputar la cursa de quilòmetre vertical, prova de la qual és líder del campionat, i no va poder passar de la cinquena posició final. La cursa també era el Campionat d'Europa de l'especialitat.

La victòria en la cursa d'ahir va ser per a la francesa Christel Dewalle, que es va imposar amb un temps de 45.52 i, per tant, es va endur el màxim ceptre europeu. Va ser seguida per l'alemanya Michell Maier, amb 46.13, i per la italiana Camilla Magliano, amb 47.45. Orgué va entrar just darrere de la francesa Stéphanie Jimenez.

En la prova masculina, la victòria va correspondre a l'italià Philip Götsch, que va quedar davant del seu compatriota Patrik Facchini i del noruec Stian Angermund.

En la cursa d'avui, que es farà al matí, Laura Orgué intentarà quedar davant de Sheila Avilés, la qual cosa li donaria un campionat que no va poder aconseguir l'any passat. També en tindria prou amb una segona posició.