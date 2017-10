Prova de força per al Barça al nou estadi de l'Atlètic

El Barça de les set victòries en set partits a la lliga es reenganxa avui a aquesta competició amb un dels enfrontaments més complicats que se li poden presentar. Els homes d'Ernesto Valverde s'estrenen al Wanda Metropolitano, el nou estadi de l'Atlètic de Madrid, amb la intenció de seguir sumant, tot i que la seva estrella, Leo Messi, arriba al duel amb un sol entrenament després de superar la tensió de classificar Argentina per al mundial. En una situació similar es troba Luis Suárez. Tot i això, l'entrenador basc continua sense comptar amb Paco Alcácer, que va caure de la convocatòria juntament amb Aleix Vidal i Vermaelen, a part d'un Arda Turan que, a més, torna a estar lesionat.

Valverde no creu que el Barça hagi de ser rebut avui d'una manera especialment hostil per la situació a Catalunya, i va opinar que «el futbol hi és per gaudir-ne». Des del punt de vista futbolístic, a part de lloar Messi i també Iniesta, que torna a la convocatòria després de superar la lesió muscular que es va fer contra Las Palmas, va afirmar que «quan vas guanyant sembla que no comptin els partits anteriors. Tots són complicats», però el d'avui especialment. Sobre l'Atlètic va dir que és un conjunt que «rendibilitza molt bé els seus gols, molt solidari. Defensen molt junts, però nosaltres també estem tenint bones xifres quant a gols encaixats». Sobre el suposat mal estat del terreny de joc, va respondre que «no sóc jardiner», però va avançar que s'adaptaran «al menú» que els proposi el tècnic argentí.

De fet, en onze enfrontaments entre els dos equips, Simeone n'ha guanyat vuit i hi ha hagut tres empats. Valverde no ha guanyat mai, ni com a entrenador de l'Athletic, ni en un partit com a tècnic del València. L'entrenador argentí va decidir ahir prescindir del lateral Vrsaljko i del davanter Vietto en la convocatòria.