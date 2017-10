Recta final de l'enllaç per anar a peu sense perill del pont de Sant Francesc a la Renfe

La setmana vinent, si es compleixen els terminis previstos, ha de quedar acabada l'actuació per millorar la connexió per als vianants entre el pont de Sant Francesc i el recinte de l'estació de la Renfe. La intervenció és a la recta final. Una mostra és que s'han suprimit les afectacions per als vehicles de les obres: el pas alternatiu al pont i l'eliminació d'un sentit de la circulació a la carretera vella (de l'estació cap al Xup).

L'actuació, que paga la Diputació de Barcelona amb un pressupost de 364.458,82 euros i que té una durada de quatre mesos, va començar el 19 de juny passat. L'objectiu és garantir la seguretat dels vianants -cada dia es calcula que n'hi passen un centenar- que es dirigeixen des del pont de Sant Francesc a l'estació de la Renfe, i viceversa. Fins ara, obligatòriament, havien de passar per la calçada, al costat dels cotxes. A partir d'ara, ja no. El que s'ha fet per solucionar-ho és semblant a l'actuació portada a terme amb la mateixa finalitat al Pont Vell.

Les obres han consistit a construir una estructura a la qual s'accedeix des de la vorera del pont de Sant Francesc. Una part és en voladís amb estructura metàl·lica, de la qual només queda pendent el terra de fusta. Aquesta estructura enllaça amb una rampa sustentada en murs de contenció que arriba fins a l'aparcament de cotxes que hi ha a un costat de la carretera vella. Aquí, la rampa connecta amb una vorera nova i prou ampla -s'ha perdut alguna plaça d'aparcament- que arriba fins al pas de vianants per on s'ha de travessar per arribar fins al passadís d'accés a l'estació de la Renfe. Mentre que aquesta vorera ja es pot fer servir, la rampa i el voladís encara estan tancats. Fins que no s'hi pugui circular, els vianants han de passar pel costat. Unes tanques New Jersey els separen del trànsit rodat.

La intervenció ha inclòs renovar l'enllumenat públic amb la instal·lació al costat de la rampa i la vorera de dues columnes de cinc i de deu metres d'alçada amb dues i una lluminària, respectivament.