Una escultura retrà homenatge a la Fia Faia de Sant Julià de Cerdanyola

Esbós de com serà l´escultura

Esbós de com serà l´escultura ernest altés

Sant Julià de Cerdanyola vol recordar, durant tot l'any, a veïns i visitants la seva festa per excel·lència: la Fia Faia. I és per això -per retre homenatge a la celebració, als qui l'han fet perdurar al llarg del temps i als qui la mantindran en el futur- que l'Ajuntament ha impulsat la creació d'una escultura. Ahir, es va presentar el projecte entre els veïns amb la presència de l'autor, Ernest Altés.

El local social de Sant Julià de Cerdanyola va ser el punt de trobada de mig centenar de veïns. L'alcalde, Agustí Elies, va exposar els orígens del projecte, el seu simbolisme i com es durà a terme. Segons va avançar a Regió7, ja feia temps que tenia entre mans la realització d'una escultura que deixi constància de la tradició que es reviu, cada any, la nit de Nadal a Sant Julià de Cerdanyola. «Ho teníem pensat, però no acabàvem de trobar el moment», va dir. Ara el projecte ja és una realitat, i l'objectiu és que l'escultura pugui inaugurar-se el proper mes de desembre, en el marc de la Fira Faia, un certamen que va néixer l'any passat amb l'objectiu de dinamitzar el municipi unes setmanes abans de la festa ancestral, que se celebra el 24 de desembre.

L'obra té un cost d'uns 19.000 euros. A hores d'ara, hi ha confirmada d'una subvenció de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona de 8.500 euros, i la resta es finançarà amb recursos propis. Per reduir la inversió municipal, però, el consistori ha impulsat una campanya de micromecenatge, amb l'objectiu de trobar col·laboradors que ajudin a finançar el cost de l'escultura, que ahir també es va exposar entre els veïns per donar a conèixer les dues maneres de col·laborar-hi: fent l'aportació econòmica directament a les oficines municipals, o bé a través de la plataforma digital Verkami.

En els dos casos, van especificar, s'han previst dues possibilitats; els interessats podran fer una aportació econòmica de 25 euros o bé de 50 euros. Com és habitual en aquest tipus de campanyes, els col·laboradors rebran, a canvi, un reconeixement. En el cas dels que facin una aportació més elevada, el seu nom quedarà gravat en una placa que s'instal·larà a la mateixa escultura o bé a tocar. Pels que hi col·laborin amb 25 euros, el seu nom apareixerà en una orla que s'instal·larà a l'ajuntament. A més a més, es durà a terme una edició especial dels tradicionals mocadors de la Fia Faia per als mecenes, que seran únics i numerats.

L'alcalde ha assumit que és un projecte ambiciós, i que és «un repte» per a un municipi tan petit com Sant Julià de Cerdanyola. Espera, però, que els veïns s'hi impliquin. Es podran fer aportacions fins al final del novembre.