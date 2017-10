Sant Ermengol es consolida com l'aparador més gran de l'agroalimentació

L´alcalde de la Seu i la consellera Serret passejant per la mostra, ahir

L´alcalde de la Seu i la consellera Serret passejant per la mostra, ahir ajuntament de la seu d'urgell

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell s'ha convertit, al llarg dels darrers anys, en un dels aparadors més grans de la producció de formatges i també del sector agroalimentari en general al territori català.

D'aquesta manera ho va corroborar ahir l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, en la inauguració oficial de la mostra, amb la presència de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret. Batalla assegurava que la fira ha passat de ser un esdeveniment de petites dimensions a ser un gran esdeveniment de país, i destacava que més enllà de ser «el millor aparador dels nostres productors de formatge artesanal, té vocació d'ampliar el seu marc per incloure-hi productors d'altres àmbits d'alimentació, com la producció ecològica, entre d'altres».

La fira d'enguany va obrir un dia abans, divendres, per aprofitar l'estada de visitants que han passat el pont a l'Alt Urgell. A més a més, l'alcalde de la Seu va manifestar que el consistori ha encarregat un estudi d'impacte econòmic per saber què suposa la Fira de Sant Ermengol per a la ciutat.

Centenars de visitants han passat per la mostra, des de divendres a la tarda, i han passejat per tots els espais firals, i han participat també dels diversos tastos i dels tallers de cuina organitzats.

Ahir, també va ser el torn de lliurar els premis del 23è Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que ja forma part indestriable del certamen agroalimentari, en el qual van participar prop de 150 formatges d'arreu. D'entre els guardonats, tres formatgeries artesanes de l'Alt Urgell van rebre un distintiu: La Reula, que va obtenir dos premis: medalla de bronze al millor mató i medalla d'or al millor iogurt; Mas d'Eroles, d'Adrall, que va ser premiat en la categoria de formatge de vaca quallada enzimàtica (medalla d'or amb el formatge Ermessenda, i medalla de plata amb el formatge Tartera); i la formatgeria Serrat Gros, d'Ossera, que va obtenir la medalla de bronze al millor formatge amb condiments.

Ahir també es va lliurar el premi Amic del Formatge, enguany per a Cesca Olm i Pep Lizandra, fundadors de la formatgeria artesana L'Orri, de Músser, a la Cerdanya, en reconeixement per la seva defensa i la seva promoció del formatge artesà.