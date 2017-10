Solsona bonifica l'impost dels vehicles amb energies alternatives

L'Ajuntament solsoní ha modificat l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de manera que els vehicles que funcionen amb energies alternatives «en surtin beneficiats», en paraules del regidor d'Economia, Ramon Xandri. Pel que fa als dos primers anys, els cotxes el funcionament dels quals causi «una incidència més baixa en el medi ambient» rebran una bonificació del 90% de l'impost, i els dos anys següents, del 50%, seguint el text de l'ordenança modificada el darrer ple.

D'aquesta manera, el consistori solsoní pretén potenciar l'ús d'automòbils que funcionin amb energies alternatives al petroli, com ara els vehicles elèctrics, híbrids, de gas, biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, etanol, hidrogen, derivats d'olis vegetals o gas liquat del petroli.

A més, la regidoria de Medi Ambient ha avançat que les properes setmanes s'estrenarà el punt de càrrega de cotxes elèctrics d'accés públic i gratuït a Solsona. El seu regidor, Antoni Carralero, ha explicat que el punt estarà situat a l'aparcament de la plaça de les Moreres, i l'empresa encarregada del subministrament elèctric serà Electra del Cardener. Concretament, hi haurà dos tipus d'endolls, un de càrrega semiràpida i un altre de lenta. Carralero també s'ha mostrat satisfet respecte a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a la ciutat, en què prop de 50 persones van poder conèixer les particularitats de la conducció dels automòbils elèctrics.

Del 4 al 6 d'octubre es van oferir cursos de conducció específics, i dissabte 7 d'octubre es va emplaçar un circuit tancat a l'aparcament de les Moreres, en el qual 40 ciutadans van comprovar la senzillesa i la tranquil·litat de la conducció dels vehicles disponibles al circuit de dissabte.



Avantatges



L'Ajuntament solsoní ha enumerat els avantatges d'aquest tipus d'automòbils. Entre ells, l'estalvi energètic i econòmic, la gratuïtat en els peatges i en les zones d'estacionament limitat, la infraestructura de recàrrega disponible al territori, la contaminació zero, la reducció dràstica del soroll, així com els ajuts i incentius econòmics. Carralero, per la seva part, va valorar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura com a «molt positiva».

La iniciativa ha sorgit de l'àrea de Transport Públic del Consell Comarcal i la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament, amb el suport de la Federació d'Autoescoles de Catalunya i l'associació d'Empresaris per al Solsonès.