La vaga d'examinadors de la DGT deixa Manresa sense pràctiques set setmanes

Treure's el carnet de conduir s'ha convertit en tota una odissea. Si els examinadors no desconvoquen la vaga, a Manresa no hi haurà proves pràctiques fins al 10 de novembre, i hauran passat set setmanes des de l'última vegada que alumnes de les autoescoles de la Catalunya Central van poder fer l'examen. El darrer cop que els examinadors es van desplaçar a la capital del Bages va ser el 21 de setembre. La protesta deixa a l'estacada les autoescoles, perquè des del juny hi ha pocs alumnes que facin pràctiques preparatòries davant la incertesa de quan es podran presentar a examen.

Demà, dilluns, és una data clau per saber si el conflicte se soluciona o, per contra, la protesta dels examinadors ofega més les autoescoles. Els examinadors han presentat noves propostes a la Direcció General de Trànsit (DGT) per desconvocar la vaga de manera immediata. La possible desconvocatòria de les aturades -que van començar el 2 de juny i s'han anat desenvolupant tots els dilluns, dimarts i dimecres des del 19 de juny (a excepció de l'agost)- serà demà si la DGT accepta la proposta. A l'octubre, tots els dies que hi havia programats exàmens s'ha escaigut en jornada de vaga. Si no hi ha acord, la protesta s'allargarà dos mesos més.

Les autoescoles petites, com les que hi ha Manresa, són les que més han notat les conseqüències de la vaga i les que corren més risc de tancar el negoci, a diferència de grans autoescoles que hi ha en ciutats com Barcelona. Però moltes de les autoescoles de la capital del Bages són de caire familiar i es resisteixen a abaixar la persiana. Alguns responsables diuen que serà l'última opció, i que només ho faran si no hi ha alternatives.

Malgrat la determinació de mantenir el negoci obert, hi ha responsables d'autoescoles manresanes que no amaguen la preocupació davant la davallada de matriculacions i, tot i que les xifres són desiguals i hi ha autoescoles que resisteixen més bé que d'altres, hi ha entre el 20% i el 40% menys d'inscripcions. La situació és molt delicada i tots resen perquè la protesta acabi tan aviat com sigui possible.

La qüestió de fons del problema és la falta d'examinadors, una reivindicació que s'arrossega de fa anys i que també han denunciat les autoescoles. La pressió dels examinadors a l'estiu va fer cedir la DGT, que va anunciar que crearia 500 noves places d'examinadors arreu de l'Estat abans que s'acabés el 2017. Una decisió que no els ha satisfet del tot, perquè també reclamen millores salarials. Responsables d'autoescoles de Manresa consideren que les demandes dels examinadors són com una carta als Reis Mags, i és improbable que els responsables de la DGT les acceptin.

En cas que la protesta continuï, els examinadors s'han compromès a modificar el calendari d'exàmens per afavorir les zones que, com Manresa, han estat moltes setmanes sense que s'hi hagin fet proves pràctiques. Al setembre, cada professor va poder presentar-hi dos alumnes, tot i que de vegades en deixen presentar tres i en ocasions puntuals fins a quatre. Els responsables de les autoescoles manresanes asseguren que, un cop es posi punt final a la vaga, pagaran cares les conseqüències de la protesta i caldran molts mesos per reduir l'espera per treure's el carnet de conduir.

«Tenim sort que els alumnes, de moment, estan tenint més paciència que un sant, tot i que hi ha cops que hem de fer molta pedagogia perquè n'hi ha que, amb raó, estan crispats per no poder fer l'examen properament», explica el responsable de l'autoescola Logos, Francesc Gallego.