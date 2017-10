Mor el president de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys, Josep Montanyà

Josep Montanyà i Tomasa, president de Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys des del 2005 i de la Fundació Volem Feina des del 2000, va morir ahir. Avui, 17 d'octubre, a les 11 del matí es farà el funeral a la catedral de Solsona.

Montanyà va néixer el 1942 a Castellgalí, però va aterrar a Solsona l'any 1953 per estudiar al seminari. Va exercir deu anys de capellà, va ser vicari de Bellpuig i rector de Seana, al Pla d'Urgell, fins a l'any 1975, quan es va secularitzar i es va casar un any després. Segons va explicar a una entrevista a Regió7, l'amor a Déu «no és incompatible amb el dels meus».

Va treballar a la Caixa de Manresa a Solsona durant 25 anys, fins a la jubilació. Primer va ocupar el càrrec de subdirector i posteriorment el de director. En aquells moments, per a ell, era «una feina molt honrada», ja que «fins i tot podies fer una mica de Càritas, podies ajudar alguna família, i tenies autorització i facultats per fer-ho», en paraules de Montanyà, que ha estat president de dues entitats d'ajuda social i, com a capellà, ja havia creat una cooperativa de treball a Seana. També havia organitzat xerrades amb el moviment JARC (Joventut Rural Catòlica).

Debatien sobre «el maig del 68, tot allò del concili, hi havia el Kennedy als Estats Units... Parlàvem d'aquesta transformació que es donava a la societat, excepte aquí, a Espanya. I això inquietava», va explicar Josep Montanyà, que va afegir que el bisbat el va avisar i va demanar un any d'excedència. Llavors es va decidir a «fer vida d'una persona normal i vaig conèixer la Maria», la seva dona, de Seana.



Molt treballador



Tant Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys com la Fundació Volem Feina, una secció de Càritas que es va anar fent gran i es va creure oportú separar-la i convertir-la en fundació, han expressat el seu més sincer condol i escalf a la família, amics i coneguts de Josep Montanyà, «president de les nostres entitats, a les quals ha dedicat fins al final temps i esforços que mai no podrem agrair prou».