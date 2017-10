Monistrol dóna llum a l'artesania i el comerç local amb una nombrosa Fira de la Coca i el Mató

El producte artesà i el local han tornat a prendre protagonisme a Monistrol de Montserrat aquest cap de setmana. Els carrers i les places es van omplir, tant dissabte com ahir, amb una vuitantena de parades de productes agroalimentaris i d'entitats culturals del poble, que també es van afegir a la festa. La 24a edició de la Fira de la Coca i el Mató va convidar un públic familiar a conèixer els productes del territori, com ara el mató de Montserrat. Tot i així, els comerciants coincidien a afirmar que el comerç de proximitat tendeix a minvar al municipi i a la resta de poblacions.

«La majoria de la gent prefereix comprar el mató a les grans superficies», va destacar Juan Japón, un matonaire de la Masia Cal Santamaria de Marganell, mentre ordenava els productes de la seva parada. Una petita plaça concentrava els productes estrella de la festa: el mató i la coca. Solament eren quatre les parades que venien mató. Les masies que elaboren el mató de Montserrat són ubicades a Marganell i cada dia pugen a vendre els seus productes a Montserrat.

El matonaire Rodolfo Fernández va explicar que el que diferencia el mató de Montserrat és la seva textura i el seu sabor. «El mató del nostre territori s'elabora de forma manual i això es nota», va destacar. També va remarcar que el mató de cada masia presenta característiques diferents, «i això depèn del tipus de llet i també de les formes d'elaboració que cada família ha mantingut en secret generació rere generació».

De fet, la majoria de les masies que elaboren mató a Marganell són antigues. Un exemple és la Masia Can Florí, que ja va per la cinquena generació. «Vaig créixer envoltada de l'olor del mató i de la llet», va explicar Rosa González, l'actual propietària. Va comentar que, malgrat una gran part de la població opti per comprar productes més industralitzats, «també hi ha força gent que ha pres consciència que és important tenir garanties del que es menja».

L'alcalde de la població, Joan Miquel Rodríguez, va sostenir que l'objectiu de celebrar la fira és donar a conèixer el producte del ter-ritori i la tasca artesana. A més, també va destacar que la festa també atrau, aproximadament, uns 10.000 visitants al llarg del cap de setmana, «i això també beneficia el sector de la restauració».

A l'hora d'inaugurar la Fira de la Coca i el Mató va recordar que la fira va ser una proposta que van fer els comerciants del poble l'any 1994 per impulsar el comerç del poble i a la vegada els productes de la zona. Va explicar que l'any 2005 la fira va fer un salt gràcies a la premsa.