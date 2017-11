El Suprem suspèn fins al 9 de novembre les declaracions de Forcadell i la mesa

El Tribunal Suprem ha suspès fins al 9 de novembre les declaracions de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els cinc membres sobiranistes de la mesa previstes per aquest dijous i divendres. Estaven citats arran de la querella presentada per la Fiscalia per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.

El tribunal ha acceptat la petició dels advocats, que han sol·licitat més temps per preparar la defensa dels investigats.

Aquest dijous i divendres estaven citats Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet i Lluís Corominas, aquest últim ara president del grup parlamentari de JxSí però ex-vicepresident primer de la Mesa.

Les declaracions coincidien amb les citacions a l'Audiència Nacional del Govern.