Berga inicia la recollida d'orgànica porta a porta en botigues i restaurants

Nou pas per treure el Berguedà dels darrers llocs del rànquing de reciclatge de Catalunya. Berga va començar ahir, dijous, la recollida de matèria orgànica porta a porta de grans productors com botigues de queviures, supermercats, restaurants o hotels. L'objectiu del Consell Comarcal del Berguedà, ens responsable de la recollida, és passar dels 12.000 quilos de brossa orgànica que es recullen actualment cada setmana a la capital a recollir-ne 18.000, segons va explicar el conseller de Medi Ambient, Francesc Xavier Francàs, en l'acte de presentació del nou servei que es va fer ahir quan va començar la recollida. També hi van ser presents el seu homòleg de Berga, Eloi Escútia, i Josep Freixa, que és el responsable de l'empresa que presta el servei Tractaments Ecològics.

El servei el presten dos camions (un de gran i un altre de més petit que podrà accedir als carrers més estrets del barri vell) que cada dia, de dilluns a dissabte, recolliran la matèria orgànica que els grans productors hagin tret a la portada dels seus establiments dins del corresponent contenidor. La recollida s'iniciarà a les 4 de la tarda i es preveu que a les 8 estigui enllestida,segons ha explicat Francàs.

El camió que fa la recollida està dotat d'un ordinador a través del qual «es recullen les incidències per saber si al bujol hi ha o no matèria orgànica». Cada contenidor porta el nom de l'establiment i un xip que l'identifica. El conseller Francàs va destacar la necessitat que en aquests contenidors s'hi llanci únicament matèria orgànica. Va advertir que si detecten que això no passa, no recolliran la brossa d'aquell contenidor. I es demanarà als establiments que no complexin que ho facin. Llançar brossa que no toca al contenidor de l'orgànica fa que al Consell el puguin penalitzar. La matèria orgànica que s'aboca als contenidors es revisa periòdicament per tal de comprovar-ne la qualitat; és a dir: que realment sigui matèria orgànica i se'n pugui fer compost i que no s'hi aboquin altres matèries. En aquest cas, cal fer-ne un triatge previ abans de poder fer-ne el tractament habitual previst amb el sobrecost que això suposa.

A Berga hi ha 130 grans productors de matèria orgànica. Els responsables del Consell Comarcal s'hi han reunit abans de la posada en marxa del porta per porta. El conseller Francàs va explicar que l'horari de recollida «s'ha intentat adaptar a les necessitats dels comerciants i restaurants». I's'ha mirat de trobar un punt entremig de les necessitats dels botiguers que en molts casos obren a les 5 i les dels restaurants i establiments d'allotjament amb altres horaris.

Fins ara, els grans productors havien de dur els seus contenidors a la illeta genèrica on hi ha la resta. El conseller de Medi Ambient ha dit que «no tothom feia la recollida». Un altre problema és que els contenidors dels grans productors es barrejaven amb els altres i era un embolic. Ara cada establiment té a casa seva un contenidor amb el seu nom i un xip. I fa la mida pel volum de deixalles que cada establiment genera.

Pel que fa a la recollida de brossa orgànica dels veïns de Berga, es continuarà fent normalment com fins ara tres dies a la setmana. I es preveu que en aquest cas es pugui aplicar el porta a porta a partir de la Setmana Santa de l'any que ve, va informar Francàs.

D'altra banda, si no sorgeixen imprevistos, el sistema de recollida d'orgànica porta a porta als grans productors també s'aplicarà aquest mes a Gironella i es farà tres dies a la setmana.



Porta a porta a l'alt Berguedà



Quatre municipis de l'alt Berguedà aplicaran el sistema de recollida porta a porta a principi del 2018, va explicar el conseller de Medi Ambient. Es tracta de Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. En aquests casos la recollida serà per a totes les deixalles.

Xavier Francàs va explicar que ja ha començat el treball de camp en aquests municipis per tal d'informar els usuaris de com funcionarà aquest nou sistema.