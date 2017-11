Zoido: «Sense cap mena de dubte respectarem els resultats de les eleccions autonòmiques del 21D»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat des del Senat que el govern espanyol respectarà els resultats del 21D. A preguntes d'ERC, que li demanava si respectaria el resultats si el bloc independentista torna a guanyar i defensa una república, el ministre ha puntualitzat que les eleccions són "autonòmiques i per escollir els representants del Parlament de Catalunya, respectant la Constitució i l'Estatut d'Autonomia". També des d'ERC, la formació ha preguntat a Zoido sobre el cost total -i fins avui- del desplegament dels policies i guàrdies civils a Catalunya. El ministre no ha donat cap xifra i ha criticat que a la pregunta formulada no s'especificava des de quan havia de calcular aquesta despesa. En canvi, Zoido ha afirmat que la policia desplegada fa una "tasca impagable" i que "qualsevol despesa" dirigida a aquest fi és "benvinguda perquè és pel bé de tothom".