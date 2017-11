El 70% del comerç detecta una baixada de vendes a l'octubre per la crisi política

L'observatori de PimeComerç ha realitzat una consulta entre els seus associats durant el mes d'octubre per conèixer l'impacte que l'actual context polític ha tingut en les seves vendes. El 69,75% dels botiguers consultats han assegurat que l'octubre han facturat menys que en el mateix mes de l'any passat, tot i que només el 61,67% considera que aquesta reculada s'explica per la situació política. El 30% restant no ha detectat cap caiguda en les vendes i el 7% assegura que fins i tot han facturat més que l'any passat.

De cara al futur immediat, els botiguers es mostren «optimistes» i asseguren que aquest retrocés en les vendes respon a una situació «conjuntural», i el 72,81% creu que en els pròxims mesos les vendes seran les mateixes o fins i tot millors que l'any passat, segons el 24,82% dels enquestats.

L'enquesta s'ha fet a partir de 423 respostes dels botiguers associats a la patronal de les pimes de les quatre demarcacions catalanes. Per sectors, els comerços del tèxtil són els que més han acusat una baixada de les vendes i en la facturació del mes d'octubre. Tot i això, els botiguers també asseguren que en aquesta baixada de vendes també ha influït, i molt, l'arribada tardana de les baixes temperatures, que no han arribat fins ben entrat el mes de novembre.

En l'enquesta, el 89,34% dels botiguers tèxtils han detectat alguna baixada de vendes a l'octubre, i el 81,98% identifica la situació política com la causa principal d'aquesta caiguda de la facturació. Els comerciants del tèxtil, en el 75,41% dels casos, són els menys optimistes de cara al futur en considerar que les vendes en els pròxims mesos es mantindran igual o empitjoraran.

En la restauració, el 65% dels enquestats reconeixen una caiguda de les vendes, tot i que només la meitat consideren que aquesta caiguda és fruit de la crisi política. En les botigues d'alimentació, la caiguda de vendes en més o menys intensitat s'ha detectat en el 52,39% dels casos, i el 51% culpen la situació política d'aquesta reculada. El sector de les ferreteries i el bricolatge han estat especialment afectats per la caiguda de les vendes, en el 87,5% dels casos. En aquest sector, el 87,71% dels botiguers creu que el culpable de la disminució de la facturació s'explica per la crisi política. Finalment, en el sector serveis el 57,19% dels botiguers ha detectat una caiguda de les vendes, tot i que només el 45,9% dels entrevistats identifica com causant la situació política.

D'altra banda, el president de PimeComerç, Àlex Goñi, demana als representants polítics que «contribueixin a fer que l'entesa i l'estabilitat s'obrin pas i es normalitzi la situació econòmica i social del país». Goñi afegeix que, «tot i que les manifestacions de rebuig al greu moment polític que vivim són totalment legítimes, s'han de buscar fórmules de posicionament que no afectin de forma greu i prolongada en el temps el comerç de proximitat». El president de PimeComerç es mostra contrari a mesures com no encendre els llums de Nadal o convocar noves vagues perquè suposarien un afebliment en l'economia de les pimes que acabaria afectant moltes famílies, ha manifestat.

Més símptomes



El president de Comertia, Joan Carles Calbet, apunta que el fred dels últims dies ha reactivat les vendes del comerç després de les importants caigudes registrades durant el mes d'octubre pel procés sobiranista i per la calor. Les vendes de Comertia van baixar el 5,4 % el mes d'octubre respecte al mateix mes de l'any anterior, i es van obtenir uns resultats negatius després de 4 anys de creixements a causa del context polític de Catalunya, segons el 81 % dels associats de Comertia, i a les altes temperatures, i al fet que hi ha hagut menys dies de vendes que l'any passat.

També la Confederació Espa-nyola del Comerç detecta una caiguda de les vendes a Catalunya pel context polític. Segons el secretari general de l'associació, aquesta davallada hauria estat del 30% durant el mes d'octubre. «Com ja temíem, la situació d'inestabilitat política ha tingut un impacte molt important en la nostra activitat», va dir en una entrevista a Efe Guerrero, que va subratllar que en el cas del tèxtil la situació s'ha vist agreujada per les altes temperatures.