Els advocats de Manresa assessoran gratuïtament els afectats pels abusos dels bancs

Les entitats bancàries tenen serveis jurídics propis que els assessoren en qualsevol litigi judicial, però, en canvi, els clients que són víctimes de clàusules abusives no solen tenir ningú que els orienti jurídicament a l'hora d'aventurar-se a demandar un banc. Al Bages, però, això canviarà a partir d'ara: el Col·legi d'Advocats de Manresa i la Diputació de Barcelona obren un servei jurídic gratuït per atendre tots els consumidors bagencs que hagin resultat afectats per les pràctiques abusives dels bancs.

«Estem sorpresos perquè són moltes les escriptures hipotecàries on hi ha alguna clàusula abusiva, i que el banc, d'ofici, no ha corregit», explicava ahir el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, que va signar el conveni amb la Diputació que ha de fer possible la iniciativa. «Amb aquest nou servei, nosaltres farem l'orientació i l'acompanyament dels ciutadans, perquè no se sentin desprotegits, i perquè així hi hagi una situació d'igualtat amb els bancs», va afegir Pié.

El degà dels advocats manresans va signar el conveni amb la diputada de Salut Pública i Consum de la Diputació, Laura Martínez. És el darrer dels convenis que la institució provincial ha signat amb col·legis d'advocats de la demarcació per donar la cobertura d'aquest servei a tot el territori.

L'acord preveu el desplaçament d'advocats especialistes en aquest àmbit a les dependències del Consell Comarcal del Bages, els dilluns i dimarts, i a la mateixa seu del Col·legi d'Advocats de Manresa, els divendres, per atendre de forma individualitzada, amb visita prèvia concertada, les consultes dels consumidors. A més, rebran informació específica en relació amb la justícia gratuïta si decideixen acudir a la via judicial.

Les visites es podran concertar directament a l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor fins al mes de desembre. En aquest termini, s'oferiran 44 hores de servei cada mes. La diputada Martínez va fer ressaltar ahir que l'objectiu de la Diputació és «defensar els interessos dels consumidors» davant «la vulneració flagrant dels seus drets en molts contractes bancaris». L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va ser present en la signatura del conveni, va mostrar la seva satisfacció perquè es pugui dur a terme aquest servei a la ciutat.