Romeva anirà de tres a la llista d'ERC per Barcelona i Bassa i Serret encapçalaran les de Girona i Lleida

ERC incorporarà a les seves llistes tots els seus consellers destituïts que estan a la presó o desplaçats a Bèlgica. Així, Raül Romeva serà el número 3 de la llista per Barcelona, just per darrere d'Oriol Junqueras i Marta Rovira. Dolors Bassa serà la cap de llista per Girona i Meritxell Serret encapçalarà la llista per Lleida. A la candidatura per Barcelona també hi tindran un lloc Carles Mundó i Antoni Comín, que seran els números 5 i 7 respectivament. Òscar Peris encapçalarà la llista de Tarragona. En canvi, Carme Forcadell i Anna Simó molt probablement no aniran a les llistes per la seva estratègia de defensa davant la causa que tenen oberta al Tribunal Suprem.

A més, les candidatures d'ERC seran llistes cremallera i també incorporaran independents, com és el cas del sindicalista José Rodríguez, que anirà de número 24 per Barcelona, mentre que el politòleg Ramon Cotarelo tancarà la llista en el número 85.

Així, els tres primers llocs de la llista de Barcelona els ocuparan Oriol Junqueras, Marta Rovira i Raül Romeva. La llista de Girona estarà encapçalada per Dolors Bassa i la seguiran Roger Torrent i Anna Caula. Els tres primers llocs a la llista de Lleida seran per a Meritxell Serret, Bernat Solé i Gemma Espigares. La candidatura de Tarragona estarà encapçalada per Òscar Peris i la número 2 serà Noemí Llauradó.

També es preveu que les llistes d'ERC incorporin candidats de Més, Avancem i Demòcrates de Catalunya, fet que està previst que es tanqui durant els pròxims dies.