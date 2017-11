El jutjat d'Osca s'empara en el 155 i requereix que es traslladin les obres d'art de Sixena

El jutjat número 1 d'Osca requereix al Ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que doni compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida.

Ho ha fet a través d'una providència amb data 15 de novembre en què demana també al ministre que informi sobre quan i com es traslladaran les peces perquè el govern de l'Aragó les pugui rebre amb garanties. Ho demana a Méndez de Vigo emparant-se en l'article 155 que estableix que el ministre és l'actual responsable provisional de Cultura de la Generalitat. La providència del jutjat, encapçalat ara per un nou magistrat, ja que la jutgessa que va ordenar el trasllat provisional ja no n'és la responsable, sol·licita també a la policia judicial que prepari un pla d'actuació per dur a terme l'execució provisional de la sentència, en cas que les autoritats competents ignoressin l'ordre. Les parts tenen cinc dies per presentar recurs.

El jutjat número 1 d'Osca ha emès aquesta providència en resposta a la demanda presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a través del seu advocat, Jorge Español. El magistrat dóna la raó a l'Ajuntament i reitera la petició que ja es va fer en diverses ocasions als anteriors consellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, perquè es traslladessin a Sixena les 44 obres d'art en litigi que estan al Museu de Lleida; en aquest cas al titular provisional de Cultura, Méndez de Vigo. En l'escrit, a més, recorda que tant Vila com Puig estan sent investigats pel Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència. Amb aquest requeriment a Méndez de Vigo, el jutjat adjunta també les resolucions judicials que fan referència a aquesta ordre d'execució provisional de trasllat de les obres d'art.

És precisament l'Ajuntament de Vilanova de Sixena qui també va demanar a la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) que emetés una ordre europea de detenció i entrega contra el conseller destituït Lluís Puig perquè respongués judicialment sobre el litigi de l'art. Español, va justificar aquesta petició per la denúncia presentada per aquest ajuntament, el mes passat també al Suprem, contra Puig i també contra el conseller cessat Santi Vila per un presumpte delicte de desobediència. En aquesta, Vilanova de Sixena denunciava Puig i Vila per haver ignorat les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida. Puig segueix a Brussel·les juntament amb el president destituït, Carles Puigdemont, i altres membres del Govern destituït.