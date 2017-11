Mor un jove de 23 anys en caure d'una altura de 15 metres en una via ferrada a Montblanc

Un jove de 23 anys ha resultat mort aquest diumenge en caure d'una altura de 15 metres mentre escalava a la via ferrada de les Venes de Rojalons, a Montblanc (Conca de Barberà). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís al voltant de la una del migdia, i s'ha activat l'helicòpter amb els bombers del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM), que han accedit fins on es trobava el jove per rescatar-lo amb grua.

Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El noi, de Barcelona, es trobava amb un grup de vuit amics en el moment dels fets. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, que han obert diligències judicials i s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les causes de l'accident.