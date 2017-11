L'expert manresà en defensa Marsal descarta la intervenció de l'exèrcit

El manresà Jordi Marsal, diputat al Congrés durant 25 anys especialitzat en defensa i actualment adjunt al director del Centre Superior d'Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden), ha qualificat d'«intoxicació o invent» les al·lusions a una possible intervenció de les forces armades a Catalunya a causa de la declaració unilateral d'independència.

Les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, sobre «un escenari amb morts al carrer», l'arribada d'«armes a la caserna de Sant Climent Sescebes» i que «l'exèrcit entraria en l'operatiu», sumades a les informacions que apunten al fet que el president de la Generalitat destituït Carles Puigdemont va avisar que hi podria haver «un conflicte civil amb morts al carrer» per l'acció repressora del Govern central, són per a Marsal mostres «que algú els ha intoxicat proporcionant-los informació falsa o són un recurs polític per justificar el fracàs del procés».

Així que, ja sigui amb un escenari d'«ignorància o mala fe», allò que per a l'expolític socialista i expert en defensa sí que denoten és «un gran desconeixement». Marsal ha explicat que perquè hi hagi una intervenció militar hi ha d'haver un pla que ha de ser elaborat per l'estat major sota les ordres del Govern comunicades pel ministeri de Defensa, i «pel que jo sé no hi havia ni cap ordre ni cap pla».



Evidències



Pel que fa a l'activitat a la caserna, ha explicat que «fa anys que hi ha en marxa una reorganització general de l'exèrcit de terra per a la implementació de les Brigades Orgàniques Polivalents» i les instal·lacions de Sant Climent Sescebes es fan servir d'espai «d'entrenament abans d'un desplegament de forces en missions internacionals», per això, «per exemple els vehicles que s'hi havien desplaçat no són els adequats per a una hipotètica intervenció interna».

D'altra banda, «allò que és evident és que l'exèrcit només fa plans davant enemics que tenen armes», i aquest no és el cas de Catalunya, com sí que ho era a l'ex-Iugoslàvia, on hi havia tot d'armament disseminat pel territori.

Marsal ha afegit que «la realitat ha demostrat, i no pas jo, que la simple intervenció de la Llei ha desactivat la situació». Interrogat sobre un escenari amb una potent mobilització ciutadana considera que «qualsevol intervenció amb la policia seria més que suficient» i que en aquest escenari activar l'exèrcit seria «com matar mosques a canonades i un error» perquè «els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan suficientment preparades per resoldre problemes d'aquest tipus. Mobilitzar l'exèrcit no seria efectiu perquè no és l'instrument adequat ni està preparat per a aquestes situacions, mentre que la policia sí. L'exèrcit té un tipus de material i de preparació per enfrontar-se a altres exèrcits».

Per tot plegat considera que «és un absurd». Creu que «desinformacions d'aquest tipus poden provenir dels mateixos analistes i polítics que afirmaven que no hi hauria fugida d'empreses o que hi hauria reconeixement exterior per a la independència» i que no passen de ser «intoxicacions o invents per autojustificar-se».

Per a ell, el que s'ha posat de manifest és «un profund desconeixement» i la utilització «d'arguments que es fan servir quan ja no queden arguments».