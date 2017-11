L'Ajuntament no aprovarà el pressupost quan toca per segon cop en democràcia

Per segon cop en democràcia, l'Ajuntament de Manresa no portarà el pressupost municipal a l'aprovació del ple abans d'acabar l'any perquè no el pot quadrar. El primer cop que va passar des del 1979 va ser amb el pressupost del 2014.

L'equip de govern de CDC i ERC atribueix aquesta situació totalment inusual a «la dificultat de quadrar el finançament dels projectes de les diverses regidories» davant la «caiguda dels ingressos prevista per al proper exercici».

La nota de premsa difosa ahir a la tarda no aclareix a quina caiguda d'ingressos es refereix ni si els dos socis del govern de coalició no es posen d'acord en les inversions a què cal renunciar.

L'anterior ocasió (vegeu diari del 29 de novembre del 2013) el govern municipal va posar sobre la taula tres motius per a la pròrroga dels números: els efectes de la crisi sobre la recaptació municipal, els 3,5 milions d'euros que calia pagar per sentències judicials contràries i els 12,1 milions d'euros de devolució de préstecs i interessos en bona mesura derivats de l'operació de refinançament de crèdits de l'etapa final de l'anterior govern tripartit.

Ara, l'Ajuntament tornarà a començar l'any amb el pressupost prorrogat. El govern municipal assegura que l'objectiu és que la pròrroga pressupostària es perllongui només el temps «indispensable». També argumenta que «és necessari que els grups de l'oposició disposin de la proposta dels comptes municipals amb temps suficient» per analitzar-la.