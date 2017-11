Tot el que cal saber sobre el «Black Friday»

El divendres 24 de novembre se celebra el 'Black Friday', una ocasió perfecta per fer les compres nadalenques amb un estalvi significatiu. Aquesta celebració amb origen als EUA s'ha convertit en una de les jornades d'ofertes i descomptes més popular de l'any.

Centenars de comerços ofereixen els seus productes a un preu reduït i s'ha convertit en tradició que aquests descomptes s'allarguin fins dilluns, en el que es coneix com el 'Ciber Monday'. Durant aquesta jornada, les ofertes es concentren en el sector de la tecnologia, normalment en productes que es venen tan sols 'online'.

Quant dura el 'Black Friday'?

Tot i que la tradició va començar com una jornada en què centenars de comerços oferien els seus productes a preus reduïts, en l'actualitat, els descomptes no es concentren només en un dia, sinó que s'estenen fins i tot diverses setmanes. Moltes botigues porten des de primers de novembre amb rebaixes en molts dels seus productes.

Quina informació trobem en una botiga online?

Els comerços han d'indicar de forma clara el preu de cada producte abans i després d'aplicar el descompte corresponent. Les botigues que disposin també d'establiment físic, no tenen l'obligació d'aplicar les mateixes promocions que al producte ofert a Internet.



Es pot retornar un producte?



Si la compra ha estat realitzada a través d'Internet, les devolucions es realitzen de forma tradicional. El client disposa del temps especificat per la botiga per fer efectiva la devolució, que pot ser de 14 dies o més. En general, el comerç té un termini de 14 dies per tornar els diners.

Per a això, és imperatiu conservar el tiquet que el venedor adjunta al producte. Pel que fa al reemborsament de les despeses d'enviament, el venedor pot decidir entre pagar-los i oferir un xec-descompte o un val per a una altra compra.



Quines mesures de seguretat he de prendre?



Sempre que realitzem una compra per Internet hem de prendre una sèrie de precaucions, i aquest cas no és diferent. Podem adoptar mesures com comprar a llocs fiables, no facilitar el PIN de la targeta i no fer la compra amb una connexió WIFI pública.



Altres consells



Comparar preus. Durant el 'Black Friday' podràs trobar el mateix producte a preus diferents, per això és tan important realitzar una recerca exhaustiva i donar amb les diferents botigues en les que s'ofereix. Eines com «camelcamelcamel» o «monitoritzar» ens permeten rastrejar els preus d'un article.

Navega en mode d'incògnit. Les companyies tendeixen a instal·lar cookies en el teu navegador que identifiquen si has visitat un producte i et bombardegen amb notificacions de publicitat avisant-te que s'estan esgotant o augmentant de preu.

Realitzaràs alguna compra aprofitant els descomptes del «Black Friday»?