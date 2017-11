Tres receptes per fer el teu propi 'Thanksgiving'

Aquest 23 de novembre és un dels dies més importants de l'any als Estats Units. El país celebra Acció de Gràcies. Un dia en què tota la família i amics es reuneixen al voltant d'una taula per sopar i celebrar l'arribada dels colons a Massachusetts.

El gall dindi és el protagonista indiscutible de la nit d'Acció de Gràcies, tal com mana la tradició, ja que després de recollir la primera collita de blat de moro, els colons van preparar una festa per celebrar-ho i van convidar a un grup de nadius americans, que van portar galls dindis i carn de cérvol per agrair la invitació.

Si tens un motiu especial per celebrar aquesta festa o t'agrada tenir qualsevol excusa per muntar un bon sopar, a continuació, et desvetllem tres receptes amb les que et pots muntar el teu propi Thanksgiving:

Gall dindi farcit de taronja

Com ja hem dit, en cap llar americana faltarà aquest vespre d'Acció de Gràcies una bona gall dindi. Un cop net i buit, cal assaonar per dins amb sal i pebre, s'omple amb unes salsitxes lleugerament passades per la paella, prunes cuites i sense pinyol, pinyons, tòfona picada i una cullerada de mantega de porc.

A continuació, es cus amb fil de bramant, s'assaona per fora i es posa en una font amb la resta de la mantega, la ceba a tires i les pastanagues partides a rodanxes.

S'introdueix al forn a temperatura mitjana i s'ofega en el seu greix fins que adquireixi color daurat. Llavors, es ruixa amb el xerès i es deixa rostir fins que estigui tendre, unes tres hores.

Transcorregut aquest temps, es retira del forn, se li treuen els fils o els escuradents i es passa a una font regat amb tota la seva salsa. Es serveix sencer o trinxat.



Puré de patata



És un altre dels plats típics que es posen a la taula d'Acció de Gràcies. És una recepta segura però perfecta per acompanyar la resta del menú. A continuació, t'expliquem com fer-ho a casa amb la textura i el sabor ideal.

Posa les patates amb la seva pell i sense picar, en una olla amb aigua freda i sal. Quan estiguin molt ben cuites aixafa-les amb una forquilla i fica-de nou a la cassola amb mantega tallada a trossets i freda. Remou fins que el puré estigui calent i afegeix la sal. Després, aboca la llet ben calenteta. En pocs minuts tindràs un puré de patata molt esponjós per acompanyar.



American pie



Les postres perfecte per acabar el sopar d'Acció de Gràcies és el pastís de poma. Primer, talla unes rodanxes de cinc pomes per decorar. La resta fes-ne trossos i posa'ls en el got a la batedora, i bat al mateix temps que incorpores els altres ingredients. El sucre, la llet, l'ou i la farina amb el llevat. Quan tot estigui ben barrejat, s'aboca en un motlle untat de mantega i empolvorat de farina.

Fica-ho al forn, que ja tindràs calent a 180º durant una hora, fins que al punxar surti el ganivet net. Es posen per sobre les rodanxes de poma i es fica al forn ja calent quan falti poc per treure-ho. Després unta per sobre amb la melmelada.