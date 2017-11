Brutal pallissa a una dona sense llar de 84 anys a Madrid

Diversos individus van colpejar violentament la matinada de divendres a una dona de 84 anys que dormia en un carrer del barri madrileny de Chamberí, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.



Els fets van tenir lloc cap a les 3.30 hores d'aquest dijous, Dia Internacional de les Persones Sense Llar. A l'alçada del número 8 del carrer Cardenal Cisneros, Flor dormia amb la seva parella, tots dos d'origen gitano romanès. Segons ha explicat la mateixa víctima a diverses persones, quatre individus amb ampolles a la mà i actitud molt violenta van començar a insultar-los i després agredir-los.



L'home va poder córrer i fugir, però la dona no va poder, per la seva edat i estat de salut. Llavors, aquests joves van començar a colpejar-la a la cara i a l'estómac, quedant semi inconscient. També els van destrossar els cartrons i els van treure algunes de les seves pertinences.



No obstant això, no va ser fins al matí següent quan diversos veïns van conèixer el que ha passat i van avisar una ambulància del Samur, que va anar fins al lloc, però la dona no va voler atenció ni ser traslladada a l'hospital. També va ser requerida una altra ambulància a la tarda, però quan va arribar, la dona ja no hi era, segons han confirmat a Europa Press fonts d'Emergències Madrid.





Flor de 84 años y su pareja Pedro se vinieron hace 4 años de Rumanía huyendo del racismo contra los gitanos y anoche cuatro jóvenes de Madrid les apalearon mientras dormían en la calle entre unas mantas desgastadas. La mujer agredida afirma: "NO LES TENGO MIEDO". pic.twitter.com/pt9DQBiqVP — Lagarder Activista (@lagarder81) 23 de novembre de 2017

Els veïns s'han bolcat en ajudar a l'anciana i li han ofert roba i cremes per alleujar els severs blaus que té a la cara, conseqüència de l'agressió. A més, una altra persona li ha regalat diverses nits d'estada en un hotel perquè es recuperi, ja que els agressors li haurien robat també els diners que portaven.La Policia Municipal de Madrid ja ha parlat amb la víctima, que ha denunciat els fets. Per la seva banda, la delegada del Govern a Madrid, Concepción Dancausa, ha escrit una piulada en la qual es mostra "indignada amb la covarda agressió" i ha anunciat que la Policia Nacional investiga els fets per portar els culpables davant la justícia.