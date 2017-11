«El que estem fent a casa té molt mèrit i la gent està gaudint»

Cinc partits i cinc victòries de l'ICL aquesta temporada al Nou Congost. Una ratxa de victòries, moltes d'elles contundents, a la qual Aleix Duran va donar mèrit: «Hem guanyat els partits de casa per força diferència i costa de fer entendre el que ens costa guanyar aquests partits». I va afegir: «El que estem fent a casa té molt mèrit i estem aconseguint que la gent gaudeixi, que també és un objectiu clar».

El tècnic va dir que l'ICL Manresa ha de fer «moltes coses bé per superar cada rival, perquè cada equip té les seves armes. Intentem buscar fórmules per desactivar-les. Ens els hem treballat molt tots, encara que hi ha la sensació que han estat partits plàcids».

Per superar ahir el Clavijo, l'ICL va superar un inici igualat. «Sabíem que era un rival que tenia una defensa que feia equivocar molt si no jugaves amb determinació», apuntava Duran. «Al segon quart hem ajustat coses, hem estat bastant millor. Els tirs eren més clars, amb opcions de rebot. Hem anotat bastant tot i que ells ens en feien massa».

El tècnic de l'ICL va destacar la millora de l'eqiup a la represa: «Era important fer una bona sortida i hem marxat de 17 punts». Després, va arribar una petita remuntada perquè «alguns jugadors anaven justos d'energia». Però va ressaltar que l'equip va fer «un quart final seriós» per trencar el marcador i tenia «un final relativament fàcil».

L'entrenador del Clavijo, Jenaro Díaz, es va rendir a la superioritat de l'ICL, a qui va considerar «un equip ACB». I va afegir que té «un gran respecte per aquesta pista, per tot el que s'ha aconseguit aquí». El tècnic visitant va destacar el «bon inici» del seu equip: «Hem seguit el guió previst però després ha estat difícil mantenir la concentració». I va lamentar l'absència del pivot holandès Ter-rence Bieshaard, convocat per la seva selecció: «Hauria estat clau perquè ens ajuda molt».