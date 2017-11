Ampans i Caprabo inauguren a Manresa el primer súper català gestionat per persones amb discapacitat

Ampans i Caprabo inauguren a Manresa el primer súper català gestionat per persones amb discapacitat

Ampans i Caprabo inauguren a Manresa el primer súper català gestionat per persones amb discapacitat

Una nodrida representació municipal, encapçalada per l'alcalde Valentí Junyent, i els màxims responsables d'Ampans i Caprabo han inaugurat oficialment aquest matí a Manresa el primer súper a Catalunya gestionat per persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals, una iniciativa de la qual només hi havia fins ara, al conjunt de l'Estat, dos exemples al País Basc. L'entitat manresana inicia així una col·laboració, en format de franquícia amb la cadena de distribució que vol tenir continuïtat, segons han explicat els directors generals d'Ampans i Caprabo, Toni Espinal i Martín Gandiaga, respectivament.

Una desena de persones aportades per Ampans treballaran en aquest súper, ubicat al número 72 del carrer Barcelona de la capital del Bages i que obrirà al públic demà amb una campanya de promoció especial.

El local, de 278 metres quadrats, presenta una variat assortiment de 4.500 productes, en què també hi ha cabuda per a productes de proximitat (amb especial atenció al Bages) i als vins i formatges d'Ampans.