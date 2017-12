Artistes catalans actuaran a Brussel·les la setmana vinent per «denunciar la manca de democràcia de l´Estat»

Diversos artistes catalans actuaran a Brussel·les i altres ciutats belgues entre el 5 i el 10 de desembre coincidint amb la manifestació que Òmnium Cultural i l'ANC han organitzat a la capital europea el proper dijous 7. La iniciativa, anomenada 'Cultura per la Llibertat', pretén "denunciar la manca de democràcia de l'Estat espanyol i reivindicar la llibertat d'expressió i l'alliberament dels presos polítics".

De moment, hi ha sis esdeveniments confirmats, que seran tots d'entrada gratuïta. Segons els organitzadors, "a la sortida es podrà pagar la voluntat amb l'objectiu de finançar l'activitat del Govern legítim de Catalunya".

El tret de sortida dels espectacles serà el dia 5 a dos quarts de nou del vespre a Lovaina, una ciutat flamenca situada a uns 30 quilòmetres de la capital belga. L'Open Mic Leuven (Margarethaplein, 11) serà el primer lloc de trobada de músics, i l'organització anima tothom qui ho vulgui a participar-hi amb el seu instrument. El dia 6, l'ADEM Saint Gilles de Brussel·les (Rue Fernand Bernier, 10) acollirà un concert que començarà amb un trio de jazz i seguirà amb la interpretació de diverses peces de rumba catalana a càrrec del grup Els Delai.

El dia 7 se celebrarà la manifestació al matí, mentre que a la tarda hi haurà tres espectacles dins el marc 'Cultura per la Llibertat'. El primer, a la Sala La Tentation (Rue de Laeken, 28), serà el lloc de trobada d'artistes de diverses disciplines durant vuit hores començant a les sis de la tarda. Primer es representarà l'obra de poesia 'Maleïdes guerres i aquell qui les va fer'. Després, uns 150 cantaires de corals catalanes oferiran un concert que, quan acabi, deixarà pas a un torn d'escenari obert. La festa es tancarà amb l'actuació de diversos discjòqueis, com DJ Belda.

El mateix dia, al Théâtre Molière (Place du Bastion, 3), grups i cantautors de folk catalans pujaran a l'escenari a les vuit del vespre. A la mateixa hora, a Anvers, el grup de rock lleidatà De la Torre oferiran un concert al Crossroads Cafe (Paardenmarkt, 115). El dissabte 9, el centre cultural Les Riches-Claires (Rue des Riches Claires, 24) de Brussel·les serà l'escenari de les interpretacions dels cantautors Joan Isaac i Joanjo Bosk, i del grup femení Les Kol·lontai, en un acte conjunt organitzat pel Festival Barnasants de Barcelona.