Els examinadors de trànsit desconvoquen la vaga però UGT valorarà si la manté a Catalunya

Els examinadors de trànsit han desconvocat la vaga a tota Espanya després de sis mesos d´aturades. Ho ha anunciat aquest dimecres al migdia l'associació d'examinadors de trànsit Asextra, després de reunir-se amb tots els grups del Congrés excepte el PP. Però la vaga d'examinadors que estava convocada només a Catalunya per la UGT de moment es manté. El sindicat decidirà en els propers dies si també la desconvoca. Fonts de la UGT han explicat a l'ACN que d'entrada no estan d'acord amb abandonar l'aturada, ja que el govern espanyol no hauria accedit a les millores que reclamaven. Tot i que la UGT no té una representació majoritària entre els examinadors a Catalunya, aquests es podrien acollir a l'aturada si ho volguessin.

El president d'Asextra i també membre del comitè de vaga Joaquín Jiménez, explica que per majoria del col·lectiu examinador s'ha decidit desconvocar la vaga que s'ha mantingut durant 65 dies des del mes de juny. Explica que han decidit fer aquest "pas" després de reunir-se amb tots els grups parlamentaris excepte el PP arran del compromís adquirit el passat 29 de novembre. Jiménez ha constatat que els grups han "reconegut i firmat" que el complement salarial que reclamaven els examinadors sigui una realitat en els pressupostos generals de l'Estat del 2018.

En cas de no aprovar-se els pressupostos pel 2018, Jiménez ha assenyalat que si el col·lectiu considera que "els moviments no són els correctes" per part del govern espanyol i la DGT, "decidirà en conseqüència".

D'altra banda, el president d'Asextra ha volgut demanar disculpes als ciutadans pel "dany col·lateral" causat durant tot aquest temps d'aturades des del juny passat. No obstant, ha volgut deixar que aquest "dany" no l'han produït els examinadors sinó la "deixadesa" i la "inacció" del govern espanyol i de la DGT "que no ha volgut saber res per resoldre aquest problema".