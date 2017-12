«El primer que hauria de fer és donar les gràcies a qui les ha guardat i conservat»

El director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha qualificat de "dia trist" per tots els museus i per al patrimoni en general l'actuació de dilluns al Museu de Lleida, que va acabar en el trasllat de les obres de Sixena fins a l'Aragó.

En declaracions a l'ACN, Serra ha afirmat no s'imagina que la situació es repeteixi al MNAC pel conflicte per les pintures murals i ha explicat que té la consciència "tranquil·la". En aquest sentit, ha recordat que gràcies a l'operació de salvaguarda de la Generalitat ara es pot parlar dels murals, ja que sinó "no existirien". "El president d'Aragó pot parlar de les pintures perquè nosaltres les vam retirar i cuidar. El primer que hauria de fer és donar gràcies a qui les ha conservat i guardat", ha etzibat. Així mateix, ha demanat al govern d'Aragó fer una reflexió crítica sobre com han tractat els seus espaia patrimonials.

En aquesta línia, ha recordat que la sala del Monestir de Sixena té sostre des del 1991, mentre que les pintures es van retirar l'any 1936. "Potser el govern d'Aragó podria fer una reflexió una mica crítica sobre com ells han tractat els seus espais patrimonials, com per exemple el del monestir que data del 1200 i que està pràcticament destrossat", ha reblat.





El conflicte per les pintures murals



Serra ha reconegut que no sap si pot "estar tranquil" pel cas dels murals en conflicte, que el president de l'Aragó ja ha dit són el seu pròxim objectiu. Amb tot, ha recordat que només en queden un 30% i en un estat "lamentable" després de patir un incendi i ha insistit que actualment, en el si del MNAC, es troben "en el millor lloc possible".

Per això, ha recordat que són "intraslladables" perquè el perill de destrucció és "evident". "Tots els experts del mon, no els presidents de comunitats, ens han dit que no es pot fer. Crec que la conclusió és evident. No ha lugar", ha reblat.