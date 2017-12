El comerç del Barri Antic alerta de problemes d'aparcament per la construcció d'un camp de futbol al Milcentenari

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha advertit dels problemes d'aparcament que generarà la construcció l'any que ve d'un petit camp de futbol a la plaça del Milcentenari.

Serà un espai per jugar a futbol d'ús lliure, a la zona verda no utilitzada com a tal per l'Ajuntament, davant de l'alberg, que actualment es fa servir d'aparcament. Un Cruyff Court patrocinat per les fundacions Cruyff, La Caixa i FC Barcelona.

L'entitat presidida per Josep Tobeña insisteix a reclamar «el pàrquing subterrani del Milcentenari, que beneficiaria veïns, comerciants i clients», i afegeix que «ens estalviaria els problemes d'aparcament que comportarà la construcció a la plaça del Milcentenari d'un camp de futbol».

L'associació explica que, com a conseqüència de la construcció del camp de futbol, tots els cotxes dels veïns que ara aparquen a dintre ho hauran de fer a l'exterior, que és un espai mixt de zones blava i verda d'estacionament.

Raona que «és molt previsible que quedi saturada i no hi haurà aparcament de zona blava per als nostres clients». Així que «ara més que mai necessitem posar en marxa una nova línia de microbús que travessi la nostra zona, i que uneixi diferents punts de la ciutat amb el Centre Històric, amb el punt de sortida i arribada a la Santa Cova de Manresa».

L'entitat lamenta que decisions que pren l'Administració s'apliquen com a fets consumats «sense que nosaltres puguem donar la nostra opinió de si ens perjudiquen o no en alguna cosa».

Els comerciants consideren que el sector té «un gran potencial comercial i molt atractiu» que caldria potenciar encara més.

El saldo positiu de 4 botigues que mostra la darrera estadística és el resultat de la diferència entre 7 comerços oberts i 3 de tancats. L'associació el contextualitza amb el fet que el maig del 2012 «teníem 114 botigues obertes als nostres carrers, i actualment n' hi ha 93 d'obertes». Així que el resultat després d'una dotzena de recomptes és de 21 baixos comercials més sense activitat, un 13,5%, que sumats als 41 que ja hi havia fa 5 anys i mig ofereix un global del 40%.