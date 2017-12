Calaf encén els llums de Nadal repectant el resultat d'una consulta feta

Calaf encendrà els llums de Nadal aquest dissabte, després que l'Ajuntament decidís obrir un debat ciutadà sobre la necessitat (o la inconveniència) d'encendre els llums de Nadal en solidaritat amb els presos per raons polítiques.

Així ho han decidit el 59,94% dels veïns i veïnes que han participat en la consulta impulsada per l'Ajuntament per decidir si Calaf s'afegia a la proposta de no encendre l'enllumenat de Nadal com a protesta per l'empresonament dels consellers del govern destituït i dels líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural.

Un total de 322 persones han votat de forma vàlida en aquesta consulta popular. D'aquestes, 193 (59,94%) han votat a favor d'encendre els llums i 129 (40,06%) han votat que no.

Del total de vots registrats, 321 s'han fet des d' Internet, a través de l'enquesta online, i només 1 vot s'ha dipositat a l'urna habilitada a l'ajuntament.

Tot i que la majoria ha dit que vol encendre els llums durant aquestes festes nadalenques, hi ha hagut diversos matisos per solidaritzar-se amb l'empresonament de Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart. Alguns votants han proposat encendre els llums només en horari comercial o bé en dies assenyalats, com per Nadal.