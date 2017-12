La Fira de Santa Llúcia arrossega un bon tros de l'ambient del centre cap a la plaça Major

La Fira de Santa Llúcia agrada a la gent i, ahir, va quedar demostrat amb una afluència constant durant tot el dia que va servir per traslladar entre la plaça Major, on es fa, i la Plana de l'Om (on hi havia el mercat Somiatruites), una generosa porció de l'ambient que habitualment omple els carrers més comercials de la ciutat. Fins i tot hi havia moviment de gent a Sant Miquel, on alguns comerços van treure parada al carrer.

Satisfacció dels responsables de la fira, que estrena comissió organitzadora. La integren vuit persones. Cap al final de la jornada, una d'elles, Xavier Vera, es mostrava content amb els resultats. «Ha funcionat molt bé. Sense aglomeracions, però amb gent tot el dia, llevat de l'hora de dinar». Un exemple són els 600 infants que van fer cagar el tió gegant solidari (amb el Banc dels Aliments i La Marató). També va funcionar bé l'escenari, novetat d'enguany, remarcava Vera; el trenet que porta gent de Guimerà cap a la fira; i actuacions com la de la Tuna Tuninya.

Enguany, el fet de disposar d'un escenari i, també, d'un arbre de Nadal més gran, va obligar a redistribuir les parades -42- una mica. Alguna que va quedar més a la punta es va queixar que ho havia notat. Altres, es van mostrar poc o bastant satisfetes amb les ventes. Vera apuntava que s'havia pogut recuperar la decoració de les parades, que l'any passat no van posar perquè va ploure. També devien estar contents els bars de la plaça. Al matí es van omplir les taules i cadires de fora i, a la tarda, es veien plens per dins. Avui, la fira es torna a celebrar tot el dia.