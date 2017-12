El nou grup Artistes de la República es dona a conèixer amb una acció a Manresa

El col·lectiu Artistes de la República s'ha donat a conèixer aquest dimarts a la ciutadania amb una acció-manifest que, malgrat les baixes temperatures que es patien ja entrat el vespre, ha aplegat una seixantena de persones a la plaça de Crist Rei. La iniciativa nascuda fa uns dies compta ja amb l´adhesió de dos centenars de creadors de diferents disciplines, des de les arts plàstiques i visuals fins a les arts escèniques i la música.

«Després de les eleccions, ens tornarem a reunir per planificar possibles noves accions», ha explicat Marc Sellarès, un dels principals promotors del projecte. No hi ha res en ferm, però el grup està obert a continuar realitzant accions públiques en defensa de la república catalana, ha afegit.

Tal i com va avançar Regió7 la setmana passada, el col·lectiu es va posar en marxa fa uns dies i de seguida va superar el centenar d´inscrits. A hores d´ara, s´ha doblat aquesta xifra i, fins i tot, arriben sol·licituds des de fora de la Catalunya central per formar-ne part, si bé encara no s´ha decidit com s´entomarà aquesta qüestió.

L´acció que ha tingut lloc a la plaça de Crist Rei ha volgut fer pública la intenció dels artistes de fer-se sentir per defensar les llibertats, els drets fonamentals i la República, tal i com han explicat. En comptes de fer una lectura pública d´un manifest que, a hores d´ara, no existeix en format de paper, el col·lectiu s'ha expressat amb una performance amb catorze actors a les escales de Crist Rei i la projecció tant d´un compte enrera -des del 155 fins al zero- com d´una allau de boques i paraules que manifesten els sentiments enfrontats que s´han generat els darrers mesos a Catalunya.

«Hem volgut explicar que, les paraules, en boca de segons qui, perden tot el significat», ha explicat l´artista Roser Oduber: «sentir parlar de justícia i llibertat a algunes persones fa feredat. I segons què, tampoc es pot dir perquè et priven de la llibertat». El clown Albert Vinyes, immobilitzat amb una camisa de força i emmordassat, ha estat sol en l´escena per donar més força al missatge.

Artistes de la República no es posiciona a favor de cap partit, però sí en el bloc favorable a la independència de Catalunya. L´audiovisual que s'ha projectat a Crist Rei ja és a les xarxes socials -on es recullen les adhesions-, i també el pots veure a la part superior d'aquest article.