Laia Boixadós, una veu manresana invisible a «Operación Triunfo»

No la veuen, però la veu de la cantant manresana Laia Boixadós (1993) s'escolta cada dilluns al programa televisiu Operación Triunfo. Ella és una de les dues coristes que enregistren les veus que acompanyen la interpretació en directe que fan els participants del reeixit OT. Cada dimecres, Boixadós, impulsora del centre de pedagogia musical Voice Up-English Music School, es tanca en un estudi de gravació de Barcelona i comparteix micròfon amb una cantant madrilenya, especialitzada en musicals, en un projecte totalment nou per a ella i que defineix de «molt interessant: m'està servint moltíssim per aprendre i per conèixer professionals de la música».

Membre del grup White Heaven Vocal Grup, Boixadós arriba a OT a través d'una coneixença que la posa en contacte amb l'estudi de gravació. Una feina que «mai no havia fet fins ara i que va directa a la tele». Ella s'encarrega sobretot de la part vocal més «negra, més americana», i la seva companya dels temes més pop. El millor, explica, és que «tot i que no ens coneixíem, les nostres veus s'empasten perfectament». Ha fet el cor de cançons de Mariah Carey o Lady Gaga i va obrir el foc amb Don't You Worry 'bout a Thing, de Stevie Wonder, temes, subratlla, «molt agraïts». I quan acaba les gravacions, tornada cap a Manresa a fer classe de gospel a l'escola.

De l'experiència, Boixadós en destaca sobretot la «professionalitat» de l'equip de l'estudi de gravació: «el productor té claríssim que d'allí no surt res que no estigui ben gravat. I nosaltres realment quedem molt satisfetes gravant les diferents veus». Cada dimecres enregistren entre 3 i 4 cançons: «són de 4 a 6 hores molt intenses». I es mira el programa?. «Sí. És interessant veure com els professors busquen l'estil de cada participant a partir de les cançons».

El primer disc

La cantant manresana té previst treure a la primavera el seu primer disc, amb temes propis, a través del micromecenatge. Seran cançons que expressen, diu, «històries vitals» i on el desamor té un paper: «crec que ho hauré d'agrair als meus ex», explica amb un somriure, perquè escriure cançons «m'ha servit per treure emocions i transformar-les en alguna cosa creativa». Cantat en català i en anglès, el disc sonarà a jazz, soul i pop. Les cançons ja les va presentar en un concert a Bodegues Abadal (amb Carles Sanz, piano; Leo Tejedor, guitarra; David Ibarz, baix; i Ricard Parera, bateria) i la intenció és fer bolos abans de tancar-se a l'estudi.