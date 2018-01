Mundó renuncia a l'acta de diputat al Parlament per motius «personals»

El diputat electe i conseller de Justícia cessat per l´Estat, Carles Mundó, renuncia a l´acta i el seu escó al Parlament, aconseguit a les darreres eleccions del 21-D en concórrer com a número cinc de la llista d´ERC per Barcelona. En declaracions a l´ACN, Mundó ha assegurat que la decisió implica el seu retorn a l´advocacia que exercia abans d´aterrar a la vida política. Aquesta renúncia no implica, però, desvincular-se del seu partit, ERC, amb qui afirma que seguirà mantenint un ferm "compromís". Mundó emmarca la decisió en un àmbit de motius estrictament "personals", i la seva renuncia provocarà que Gerard Gómez del Moral torni al Parlament com a diputat d´Esquerra Republicana.

Carles Mundó va formar part del Govern de Carles Puigdemont com a conseller de Justícia i, després de l´aplicació de l´article 155, va ser cessat per l´Estat i cridat a declarar davant l´Audiència Nacional, que va decretar el seu empresonament de forma preventiva a Estremera, compartint cel·la amb el líder del seu partit, Oriol Junqueras. Mundó, però, va formar part també del gruix de consellers que, després de tornar a declarar davant el Tribunal Suprem, va poder sortir de la presó sota fiança el passat 4 de desembre.

Després de participar activament a la campanya electoral del 21-D com a candidat per ERC i aconseguir la seva acta de diputat, ara anuncia que renuncia a l´escó i deixa pas a altres persones de la llista. "Després d´una etapa intensa en la política institucional, he decidit tornar a la vida professional, a exercir d´advocat, que és el que he fet sempre", ha dit en declaracions a l´ACN, tot afegint que té previst "reincorporar-se properament" a aquesta activitat.

"De fet, la política ha estat per a mi un parèntesi a la vida professional i el que tinc és només paraules d´agraïment per a totes les persones que han confiant en mi per les tasques que he desenvolupat, així com també per a la ciutadania que ha confiat en mi. Continuaré amb un compromís absolut amb el país, com sempre, però ara des d´altres àmbits", ha explicat en anunciar la seva renúncia a l´acta i a la vida parlamentària.

Mundó, però, no deixarà d´estar vinculat a Esquerra Republicana, i assegura que el partit coneix i respecta la seva determinació. "Aquesta és una decisió absolutament compartida amb ERC, a qui només puc agrair la confiança. El meu compromís continua sent amb ERC", ha sentenciat.