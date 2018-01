Tres morts en un accident per 'kamikaze' a Cantàbria

La Guàrdia Civil de Trànsit està revisant les càmeres de trànsit de l'entorn on va ocórrer ahir a la nit el xoc mortal, a Caviedes (Valdáliga), provocat per un conductor que circulava en direcció contrària i que va morir en l'impacte al costat d'una parella jove contra la qual va xocar. Encara està per determinar en quin punt va accedir el suposat 'kamikaze' a l'A-8 i s'està investigant sobre la hipòtesi que s'incorporés a l'entrada de la benzinera de Caviedes o a la de Lamadrid.

Així ho ha explicat aquest dissabte, en declaracions realitzades a Ràdio Nacional d'Espanya, recollides per Europa Press, el cap de Trànsit de Cantàbria, José Miguel Tolosa, que ha explicat que hi ha un càmera situada al quilòmetre 258 de l'A-8 que podria aclarir si el vehicle conduït per RQA, de 48 anys i de Los Corrales de Buelna, va entrar en sentit contrari a l'autovia en Lamadrid o en un "punt intermedi" com l'estació de servei de Caviedes.

L'accident es va produir cap a les 21.00 hores al punt quilomètric 252,400 de l'Autovia del Cantàbric (A-8), quan el cotxe conduït per R.Q.A. va xocar frontalment contra el vehicle de D.D.A, de 26 anys i natural de Camargo, en què també viatjava A.C.G., la seva parella de 24.

Fonts de la Benemèrita han explicat a Europa Press que l'equip d'atestats de la Guàrdia Civil de Trànsit és l'encarregat de la investigació en l'accident.

Com en tots els accidents mortals, elaborarà un informe que es remetrà al jutjat, a on presumiblement també s'enviarà, segons han explicat aquestes mateixes fonts, el resultat de l'autòpsia practicada al conductor que circulava en sentit contrari.