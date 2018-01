«The Cranberries», en cinc cançons

El món de la música s'ha vist sorprès aquest dilluns amb la notícia de la mort de Dolores O'Riordan, vocalista i líder del grup irlandès 'The Cranberries', als 46 anys.

Després de la seva formació el 1989, el grup va saltar a la fama internacional amb l'àlbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can not We?, que es va convertir en un èxit comercial venent més de cinc milions de còpies a Estats Units. Singles com Dreams en van tenir la 'culpa'.

Linger



El grup va ser un dels grups de rock més reeixits dels 90 i va vendre més de 14,5 milions d'àlbums només als Estats Units, mentre que a nivell mundial la xifra ascendeix a més de 40 milions de discos. També en el seu debut trobem un altre clàssic, Linger.

Zombie



El 1994 llancen el seu segon disc, No Need to Argue, el qual immediatament va tenir molt èxit entre el públic arribant a vendre més de 16,7 milions de còpies. El disc portava sons nous barrejant més el sintetitzador amb la guitarra. Es tracta del seu àlbum més reeixit i recordat, amb temes tan corejats com 'Zombie'.

Time is ticking out



Van seguir després els igualment reconeguts 'To the faithful departed' (1996) i 'Bury the hatchet' (1999), tots dos plens de cançons que van apuntalar la seva popularitat, així com una cursa de llarg recorregut que va poder en algun moment córrer el perill de convertir-los a 'one hit wonders' per culpa de l'enorme difusió de Zombie. El seu cinquè disc, 'Wake up and smell the coffee' arribaria amb el nou mil·lenni en 2001 i singles tan enganxosos i tan en la línia tradicional del grup com 'Time is ticking out'.

Glory



Poc després la banda va decidir prendre's un descans que va durar fins al 2009, amb els seus membres ocupats en projectes en solitari, sent la pròpia Dolores la que més acceptació va tenir. La reunió de The Cranberries va ser molt ben rebuda pel públic, omplint els seus concerts en grans pavellons.

El 2017 The Cranberries van llançar Something Else, àlbum de covers que compta amb deu reversions acústiques de cançons ja llançades en àlbums previs, més tres cançons noves -The Glory, Rupture i Why- gravades amb l'Orquestra de Cambra d'Irlanda (Irish Chamber Orchestra) a la Universitat de Limerick.