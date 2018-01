De qui és el vot en blanc que no quadra en l'elecció del president del Parlament?

El Parlament ja té nou president, el diputat d'ERC Roger Torrent, escollit per majoria aquest dimecres. Era una elecció cantada ja que els republicans l'havien pactat prèviament al ple d'avui amb JxCat. Però tot i així hi ha hagut una sorpresa d'última hora i no precisament al costat independentista, si no en el bloc del 155.



En una votació secreta en la qual s'ha fet servir una urna, Torrent ha rebut el suport de 65 vots, presumiblement els de JxCat, ERC i la CUP. En aquests vots s'hi inclouen els dels diputats presos -Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez-, els quals han delegat el vot. En canvi, no han votat els diputats que són a Brussel·les.



A l'altra candidat que aspirava a la presidència, José María Espejo-Saavedra (Ciutadans), l'han votat 55 diputats i altres 9 vots han estat en blanc. Els Comuns ja havien avisat que els seus 8 representats optarien per aquesta postura així que deixa un novè vot en blanc que tot apunta que ha sortit del PSC, Ciutadans o el PP.



Les mirades s'han centrat en Ramon Espadaler, exdiputat d'Unió Democràtica i aquesta legislatura present a la llista del PSC. Ell mateix s'ha afanyat a desmentir que el vot en blanc fos seu amb una piulada: «Quan arribi el cas d'haver de votar de forma diferenciada als Socialistes (cosa que tard o d'hora passarà) no ho farem d´amagatotis, sinó obertament i explicant-ne les raons».





Als que pregunteu si el novè vot en blanc a la presidència del @Parlament és el d´ @UnitsCat us dic que, quan arribi el cas d´haver de votar de forma diferenciada a @socialistes_cat (cosa q tard o d´hora passarà) no ho farem d´amagatotis, sinó obertament i explicant-ne les raons. — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 17 de gener de 2018