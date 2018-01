La Font avisa que el 155 ha perjudicat el projecte per ajudar famílies pobres

L'Associació de Veïns de la Font dels Capellans de Manresa ha fet públic en un comunicat que «la congelació de les finances i subvencions de la Generalitat per part de l'Estat espanyol» ha afectat negativament el projecte Font Solidària per ajudar a resoldre problemàtiques de persones en risc d'exclusió social. L'afectació ve derivada de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El projecte es va poder iniciar a final de l'any passat amb una aportació realitzada de 4.500 euros per part de l'Ajuntament de Manresa, fins a exhaurir aquesta quantitat.

Passat Nadal, s'ha pogut continuar amb l'aportació feta per la Generalitat per a l'any 2017, de 20.000 euros, «que ha estat aturada fins a final d'any per la congelació de les finances i subvencions de la Generalitat per part de l'Estat espanyol, i que ha fet que no poguéssim continuar realitzant el projecte en condicions òptimes i resoldre algunes de les problemàtiques de persones en risc d'exclusió social».

Els ajuts que s'ofereixen són el repartiment setmanal de lots d'aliments iel pagament d'una part de les factures dels subministraments de la llar (llum, aigua i gas).

L'entitat ha tornat a engegar el projecte Font Solidària per ajudar persones i famílies a qui costa arribar a final de mes i no poden cobrir necessitats bàsiques.