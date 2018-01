Sant Fruitós implantarà una xarxa de videovigilància en punts del nucli urbà

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages instal·larà equips de videovigilància en diferents punts del poble per augmentar-hi la seguretat. Tot i que no serà fins passat l'estiu que es preveu posar en marxa les primeres i que encara s'ha de definir amb exactitud on se situaran, el que és clar és que es pretén que serveixi per reforçar la vigilància a tot el nucli urbà.

Es tracta, a més, d'un sistema que és pioner a les comarques de casa nostra, ja que la xarxa estarà formada per un seguit de càmeres que, a banda de la captació d'imatges, disposaran d'un sistema de lectura de matrícules dels vehicles. Un dels pocs precedents que hi ha a Catalunya és a Platja d'Aro. Aquestes xarxa de videovigilància estarà directament connectat a una base de dades on consten els vehicles presumptament implicats en fets delictius. Això permetrà que cadascuna de les càmeres instal·lades identifiqui i reconegui la placa i s'activi immediatament un avís a la policia en cas que algun d'aquests vehicles passi per la zona.

En paral·lel, aquest mateix sistema permetrà que els agents de la Policia Local puguin ampliar la seva pròpia base dades, «la qual cosa permetrà fer actuacions més precises en cas d'incidències».

L'objectiu del pla, que s'activarà d'aquí a uns mesos, és que aquest sistema actui alhora com a mesura dissuasiva per la presencia de càmeres, però també com a eina d'investigació ja que permetrà visualitzar les imatges enregistrades en cas de robatoris.

L'Ajuntament no ha precisat en quins indrets se situaran les càmeres, entre altres coses perquè encara s'ha d'acabar d'estudiar, però seran llocs transitats, entre els quals s'inclou la carretera de Vic i els carrers de més afluència, amb la possibilitat que el sistema també es pugui estendre a les urbanitzacions. Tampoc no es descarta fer un desplegament mancomunat amb els municipis de Sallent i Santpedor, amb els quals ja hi ha hagut altres experiències conjuntes a nivell d'actuacions de la Policia Local, i això també podria determinar tant la quantitat de càmeres de què es disposi com el lloc on s'acabin posant.

Fonts municipals també han posat en relleu que la Policia local de Sant Fruitós ha iniciat converses amb altres policies locals de la zona per estudiar aquesta possibilitat. El consistori té previst implantar el sistema a partir de la tardor en diferents zones del municipi i, segons els resultats obtinguts, ampliar-lo a d'altres punts.



L'experiència de Platja d'Aro

Ja hi ha ajuntaments catalans que han posat en pràctica aquest sistema fa un quan temps i que n'ha obtingut uns bons resultats. És el cas de la població empordanesa de Platja d'Aro, que ja el va implantar el 2014 i que el primer any van rebaixar de gairebé el 50% els casos de robatoris en domicilis.

En aquest municipi del Baix Empordà la sala de control del sistema està situat a la seu de la Policia Local. Més enllà de la tasca que poden fer els agents policials amb la visualització en directe que ofereixen les càmeres, tots els aparells incorporen el sistema automàtic de lectura de matrícules dels vehicles.



Connexió a base de dades

A més a més d'aquesta tasca preventiva, l'acumulació de dades permet poder fer una recerca activa d'un vehicle i també és possible visualitzar els moviments gravats. Els aparells estan en funcionament les 24 hores del dia. Les filmacions tenen valor de prova en qualsevol altre tipus d'incident, com ara accidents i infraccions de trànsit, detecció d'accessos de velocitat fins a 220 km/h, abocaments incontrolats, entre d'altres.