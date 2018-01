Bou passa per damunt de Raga a la final de Tolosa i es manté imbatut

Toni Bou es manté intractable al Mundial X-Trial. Després d'haver guanyat les dues primeres proves de la competició en pista coberta, a la Vendée i a Montpeller, el pierenc va tornar a superar amb claredat tots els seus rivals en la tercera de les cites franceses de la temporada hivernal, divendres, a última hora de la nit, a Tolosa de Llenguadoc.

Bou, que va marcar els millors registres tant a les eliminatòries com a la final, va superar en aquesta Adam Raga per un clar 3-20, amb la qual cosa ja té 18 punts d'avantatge a la general respecte del pilot d'Ulldecona. El tercer lloc del podi va ser per al sorprenent francès Benoît Bincaz, autèntica revelació de l'any, que lidera el canvi generacional, juntament amb Miquel Gelabert, quart, i Jaime Busto, sisè.

Bou va explicar, en acabat, que «he fet una bona feina, malgrat que estava molt cansat de braços durant tota la setmana i era una sensació complicada d'arreglar, com també ho serà de cara a la setmana que ve, tenint competició cada setmana. De tota manera, ho he pogut superar a la final i les coses han anat de la millor manera possible. Estic molt content de les tres victòries seguides a França». La propera cita serà divendres vinent a Estrasburg.