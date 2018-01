La Marxa del Terme de Sant Fruitós torna a triomfar amb 2.700 participants

Unes 2.700 persones han format part el matí de diumenge de la 21a Marxa del Terme de Sant Fruitós. Els participants s'han reunit al Bosquet de Sant Fruitós de Bages, i a la sortida hi havia tres grups de gent: els 'cavalls' que feien la distància llarga, de 26,5 quilòmetres, els 'burros catalans' amb la mitjana, de 16,5, i les 'cabretes' que participaven en la familiar, de 7,5. Cada categoria ha sortit amb una mitja hora de diferència per igualar una mica l'arribada de tots els excursionistes.

El gran protagonista de la jornada ha estat el sol. El bon temps era ideal per acompanyar la caminada, encara que pel camí hi havia algunes zones amb una mica de fang per les pluges del divendres passat. Tot i això, el recorregut no tenia complicacions afegides, ja que no és una prova competitiva i per tant no es passa per zones gaire muntanyoses i complicades.

A l'arribada, situada al Cobert de la Màquina de Batre, quedava clar quin és l'esperit de la cursa. Gent de totes les edats omplia la Plaça Onze de Setembre del municipi bagenc, des de nens ben petits fins a gent gran que, al seu ritme, havia completat la marxa.