Olesa de Montserrat ordena les regidories per lluitar contra la violència masclista

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat posa en marxa un nou protocol d'abordatge integral de la violència masclista per poder actuar ja en les tasques de prevenció. El document aprovat substitueix un altre protocol que ja tenia la finalitat d'actuar contra la violència de gènere, però que tenia un àmbit d'actuació més reduït.

Al nou protocol hi participen de manera transversal diferents departaments municipals, així com també serveis externs, com ara Mossos d'Esquadra, el CAP Olesa i el Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) del Baix Llobregat, depenent de la Generalitat.

Fins ara ja existia un protocol d'actuació per a casos de violència envers les dones que s'ha actualitzat i que ha aprovat el ple municipal de l'Ajuntament d'Olesa. La tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament d'Olesa, Núria Jané, ha destacat que l'objectiu d'aquest protocol és sobretot treballar de manera coordinada tant en la prevenció com en l'actuació de casos de violència masclista i fer-ho des de quatre àmbits: la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació.



Nou protocol d'actuació

Concretament, el protocol «Abordatge integral de la violència masclista» marca, com un dels objectius generals, contribuir decisivament a l'erradicació de la violència masclista a partir d'un model d'abordatge integral consensuat, que tingui en compte la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació de les dones i els seus fills. També, establir una xarxa coordinada que vetlli pel desplegament i la millora del model d'intervenció, i implicar activament totes les institucions, els organismes i els agents socials del territori rellevants per a l'abordatge de la violència masclista.

Un dels departaments implicats en aquest protocol, com és el de Serveis Socials, treballa en xarxa en qualsevol dels quatre àmbits que inclou el protocol, tot i que és especialment important que aquesta coordinació sigui efectiva en la detecció de possibles casos de violència masclista. Quant a l'atenció a la víctima, que sovint també inclou la unitat familiar (els fills i filles), Serveis Socials elabora un programa de treball adaptat a cada cas. I per tant, en funció de cada cas, es deriva la víctima cap a un servei o altre.

El protocol també posa en relleu el paper de la Policia Local, que sovint és el cos que inicia el protocol arran d'una denúncia, que pot ser directament de la víctima o indirecta, a través de familiars o veïns. En aquest cas, la Policia Local destaca la importància de la col·laboració ciutadana per evitar que es continuïn donant casos de violència masclista.

Núria Jané també ha destacat la feina, sovint desconeguda, que fa la Policia Local en la fase de recuperació, ja que fa supervisió i seguiment de mesures judicials i vigilàncies a domicili.

Sovint, les víctimes de violència masclista necessiten que se'ls faci un acompanyament per a la seva inserció laboral. I és aquí quan actua el departament de Promoció Econòmica, que posa a l'abast d'aquesta víctima totes les eines d'inserció laboral i formació que té el departament.



Al servei de les víctimes

De la manera mateixa, Jané posa en relleu que el departament d'Igualtat, a banda d'una intensa activitat de prevenció, a través de xerrades i tallers, també posa a l'abast de les víctimes tots els recursos de La Teixidora, el Centre Municipal de Recursos per a les Dones, ubicat a l'antic edifici de Ca l'Oriol. Dos dels serveis destacats que ofereix La Teixidora són el d'atenció psicològica i atenció jurídica.

No són els únics departaments municipals implicats, ja que, depenent del cas i les circumstàncies, també hi intervenen els d'Ensenyament, Habitatge, Joventut, Cultura o el Servei de Mediació. En aquest circuit també hi participen Mossos d'Esquadra, el CAP Olesa i el Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) del Baix Llobregat, així com tots els agents implicats en l'àmbit judicial i sanitari, que treballen en xarxa amb la resta de departaments municipals.