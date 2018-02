L'Andorra de Peñarroya dóna la sorpresa davant el Madrid

En els dos primers partits de la jornada 19 de la Lliga Endesa els equips locals van fer valer el factor pista i es van endur la victòria. El MoraBanc Andorra va donar la sorpresa i va aconseguir derrotar el Reial Madrid (89-87), i va tallar la ratxa de deu triomfs consecutius del líder i el balanç de nou victòries i cap derrota fora de casa. El millor dels andorrans, que van remuntar al darrer quart, va ser el pivot Landing Sané, autor de 24 punts, sis triples i 30 de valoració.

Per la seva banda, l'Iberostar Tenerife es va adjudicar el triomf davant un lluitador San Pablo Burgos (84-76). D'aquesta manera, l'equip canari arriba a les onze victòries en la competició, tot i la seva recent mala ratxa de lesions en jugadors exteriors. L'interior Fran Vázquez va liderar els locals, amb 19 punts, vuit rebots i 29 crèdits de valoració.



Avui, torn del Barça i el Joventut

Avui es juguen la resta de partits de la jornada. El Divina Seguros Joventut rebrà, a partir de les 12.30 h, el Movistar Estudiantes, en un matx vital per intentar sortir de la zona de descens a LEB Or. Per la seva banda, el Barça Lassa intentarà refer-se de la derrota europea contra el Milà en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, en un matx que s'iniciarà a les 18.30 h.