Els Patriots volen imposar el seu favoritisme a la Super Bowl

Els New England Patriots i els Philadelphia Eagles es jugaran, la propera matinada (00.30 h a Catalunya), la Super Bowl a l'US Bank Stadium de Minneapolis. En joc, el títol de futbol americà dels Estats Units. Els vencedors de l'any passat, els Patriots, surten com a favorits davant una de les millors defenses de l'NFL.

Així, un any més, els Patriots de Bill Belichick i Tom Brady tornen a trobar-se en la lluita definitiva per aixecar el trofeu Vince Lombardi. Aquesta ja serà la desena ocasió, un fet inèdit en la història d'aquest esport (vuit de les quals en els darrers disset anys, amb un balanç de cinc victòries i a una d'aconseguir igualar el rècord de sis dels Pittsburgh Steelers).

En canvi, els Eagles no són tant experts i jugaran la Super Bowl per tercer cop, en la qual buscaran el seu primer triomf després de perdre el 1981 davant els Oakland Raiders i, precisament, contra el Patriots el 2005.

Els New England Patriots, una franquícia que aparentment no sembla despertar molta simpatia, s'ha consolidat com la gran dinastia de la NFL del segle XXI. Les dues formacions de la final no es veuen les cares a l'NFL des de l'any 2015. Llavors, els Philadelphia Eagles van ser capaços de vèncer 25 a 38.