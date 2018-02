Moncloa tatxa de "mesquina" la plantada al Rei pel MWC

El govern espanyol ha titllat "d'irresponsable i sectària" la plantada anunciada pel president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a Felip VI durant la rebuda oficial al monarca amb motiu del sopar de benvinguda del Mobile World Congress (MWC) que se celebrarà aquest diumenge. A més, tres càrrecs de la Generalitat no assistiran al sopar. Fonts de l'executiu espanyol han advertit que aquesta plantada, "injusta i mesquina", "posa en risc que Barcelona pugui seguir acollint en el futur un esdeveniment global de tanta importància". Les mateixes fonts avisen que Barcelona "s'hi juga molt aquests dies" i que caldria estar "tots units i treballant junts" per garantir la permanència del Mobile.

L'anunci de Colau i Torrent de no participar en la rebuda oficial a Felip VI, que aquest diumenge presidirà el sopar de benvinguda al MWC, ha provocat dures crítiques per part de fonts del govern espanyol. Torrent i Colau sí assistiran al sopar posterior, cosa que no faran tres alts càrrecs de la Generalitat. El secretari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Jordi Puigneró, ja va anunciar dimarts a través de Twitter que no assistirà a la inauguració del Mobile en protesta per la presència del Rei, mentre que el secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria, i el secretari d'Empresa, Joan Aregio, no ho fan perquè no hi podran ser ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras per l'aplicació del 155.

Fonts de l'executiu espanyol han deplorat aquesta actitud i han remarcat que la presència de Felip VI a Barcelona "simbolitza el suport de la corona i del conjunt d'Espanya al MWC i, per extensió, al desenvolupament i puixança de l'economia catalana". "Les plantades anunciades per certs representants institucionals, a més d'injustos i mesquins, posen en risc que Barcelona pugui seguir acollint en el futur un esdeveniment global de tanta importància", adverteixen.

A més, afegeixen que el govern espanyol "acompanyarà" Felip VI durant la seva estada a la capital catalana."Tots els ulls estaran posats des de demà en el MWC, l'èxit del qual dependrà la permanència a Barcelona de la major fira de tecnologia del mòbil del món", diuen les mateixes fonts, "quelcom pel que haurien d'estar tots units i treballant junts".El govern espanyol recorda que l'edició del 2017 va tenir 108.000 visitants de 208 països i que hi van participar més de 2.300 empreses expositores.

També assenyalen que l'impacte econòmic de l'any passat es va xifra en 465 milions i que es van generar més de 13.000 llocs de treball durant els dies de la fira i les jornades prèvies. També remarquen que el congrés deixa "un important impacte tecnològic i de generació de nous projecte de negoci a Barcelona, Catalunya i a tot Espanya" i que cal "donar suport-hi suport i impulsar des de totes les institucions".