El compromís d'una banca responsable

La responsabilitat social corporativa (RSC), lluny de ser una moda o una fórmula destinada a reforçar el record de marca d'una entitat, és una realitat a la qual grans empreses dediquen molt del seu temps i esforç. Un desplegament d'energia el focus de la qual és retornar a la societat una part de la rendibilitat obtinguda, demostrar un compromís de sostenibilitat, ajudar als qui més ho necessiten gràcies al voluntariat, programes per al foment del consum responsable, a la creació de cultures financeres, ajudes a emprenedors o microempreses? en definitiva a millorar l'entorn de manera visible.

Rosa Talló, de 27 anys, havia treballat en diverses empreses d'hoteleria però volia muntar el seu propi negoci i obrir una pastisseria, "La Roseta", al barri de la Barceloneta. "Per a complir la meua il·lusió, vaig decidir deixar el meu treball per a començar una aventura en el meu propi negoci", comenta Rosa amb un somriure en els llavis. Un préstec de MicroBank va ser l'espenta definitiva a un negoci que, un any després de la seua obertura, s'ha convertit en un pol d'atracció tant per als barcelonins per als turistes que acudixen a les platges de la zona. A més, explica amb orgull que ha pogut donar ocupació a altres persones i ara en "La Roseta" treballen 3 empleats més. Rosa recorda amb especial afecte el dia de la inauguració: "Quan va entrar la meua primera clienta, em vaig posar tan contenta que la vaig convidar".

Microbank, el servici de microcrèdits de CaixaBank, concedix els préstecs basant-se en la confiança del sol·licitant i la viabilitat del projecte presentat, i en cap cas demanen garanties materials de cap tipus (hipoteques, depòsits, valors, etc...). I és que, conscients que sense la gent, les entitats financeres perden la seua verdadera vocació, des de CaixaBank s'estan impulsant programes vinculats a línies d'actuació diferents que van des de les polítiques responsables, la diversitat, la incorporació de criteris mediambientals en el negoci, la política activa de vivenda, la inclusió financera o el voluntariat.

Per exemple, en temes de vivenda, el Grup "la Caixa" té el major parc de vivenda social privada del país, amb més de 33.000 habitatges i un servici d'atenció al client hipotecari que solament l'any passat va rebre més de 31.000 telefonades.

En matèria d'educació financera CaixaBank realitza uns programes de formació, entre ells els de finances bàsiques per a col·lectius vulnerables, així com de finances i de macroeconomia per als accionistes de l'entitat (programa Aula).

I quant a l'estratègia per a reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle i mitigar els riscos del canvi climàtic, enguany l'entitat ha revalidat la seua presència en l'índex Climate A list de CDP, igual que, en una activitat de responsabilitat social més àmplia, en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) o l'índex Ethibel. Un compendi d'iniciatives que posen de manifest que el banc té incorporada la RSC en el dia a dia del negoci i en el procés de presa de decisions. CaixaBank col·labora amb Nacions Unides en el desplegament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l'ONU per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de la societat.

Polítiques utòpiques? No, millores substancials de l'entorn.